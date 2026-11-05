Nghệ An trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Lý, Chi bộ thôn 2 Quỳnh Bá, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Lý (sinh năm 1928), Chi bộ thôn 2 Quỳnh Bá, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu.

Đồng chí Đặng Văn Lý tham gia cách mạng từ năm 1945, nhập ngũ năm 1949. Đồng chí là chiến sĩ Điện Biên Phủ, từng 2 lần làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, sau đó công tác tại Tổng cục Chính trị (Bảo tàng Quân đội) và tiếp tục phục vụ trong Quân đội thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trở về địa phương, đồng chí tiếp tục tham gia giữ chức Bí thư Chi bộ, cán bộ Hội Cựu chiến binh.

Đồng chí Đặng Văn Lý là 1 trong 8 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này của toàn tỉnh Nghệ An.

Đợt này, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu có 76 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 16 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên và 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Chi bộ thôn Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Minh Châu.

Tại xã Minh Châu, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1931), Chi bộ thôn Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Minh Châu.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên vì Đảng, vì dân. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi gương, học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc các đảng viên lão thành sống trường thọ bên gia đình và con cháu; đồng thời mong các đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.