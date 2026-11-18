Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng đại diện chính quyền cung thỉnh hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, do Ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An thực hiện. Chương trình là dịp để Phật tử và nhân dân về chiêm bái, bày tỏ lòng tôn kính Tam bảo, cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời góp phần tôn vinh di sản Phật giáo, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tâm linh của quê hương xứ Nghệ.

Trong hành trình cung rước, Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn bảo vật quốc gia có niên đại nghìn năm được rước qua các tuyến đường thuộc đô thị Vinh, tạo điều kiện để đông đảo người dân chiêm ngưỡng và thành kính hướng về Đức Phật.

Phòng trưng bày hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã khánh thành phòng trưng bày “Bảo vật Quốc gia - Hộp đựng xá-lị Phật”, đồng thời khai mạc triển lãm “Đất và Người Nghệ An” tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh (số 7 Đào Tấn, P. Thành Vinh, Nghệ An). Từ ngày 18-11, người dân và du khách có thể đến tham quan, chiêm bái bảo vật theo các khung giờ: buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ và buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ 30.