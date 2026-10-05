Nghệ An: Trang trại lợn bị sét đánh gây thiệt hại lớn về kinh tế

Đàn lợn sắp đến ngày xuất bán thì bị thiệt hại. (Ảnh: cơ sở cung cấp)

Sự việc xảy ra vào chiều tối 4/10, trên địa bàn xã Bích Hào xảy ra mưa dông kèm sấm sét.

Một tia sét đánh trúng khu vực chuồng trại của gia đình ông Hoàng Văn Kinh, ở thôn Tùng Phúc, khiến 20 con tử vong ngay sau đó, 30 con còn lại ở tình trang nguy kịch, sức đề kháng giảm và có nguy cơ không thể phục hồi.

Đàn lợn được gia đình nuôi gần 4 tháng, sắp đến ngày xuất bán. Trọng lượng khoảng 85 đến 100kg mỗi con. Chuồng chăn nuôi được gia đình ông Kinh xây bao bằng gạch và lợp tôn.

Trước đó, sáng 3/10, sự cố chập điện khiến hệ thống quạt thông gió bị hỏng đã làm gần 12 nghìn con gà ở xã Văn Kiều bị chết. Do gà còn non, phần lớn chưa đủ trọng lượng để xuất bán, hộ chăn nuôi bị thiệt hại gần 1 tỷ đồng.