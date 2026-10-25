Nghệ An: Tổng duyệt thực binh phương án xử lý tình huống gây rối an ninh, trật tự, giải cứu con tin và chống cháy, nổ

Tham dự lễ tổng duyệt có Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Lễ tổng duyệt. Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian 40 ngày, mặc dù quá trình huấn luyện, luyện tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và công cụ hỗ trợ còn khó khăn, hạn chế, song với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập và phục vụ diễn tập đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm túc chế độ luyện tập, bám sát thao trường, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”. Qua đó, cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch đề ra.

Diễu hành phương tiện. Ảnh: Thành Cường

Tại Lễ tổng duyệt, các nội dung diễu hành phương tiện, biểu diễn kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng Cảnh sát cơ động, xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực binh đều bảo đảm tính liên hoàn, đồng bộ và sát với tình huống thực tế.

Biểu diễn kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thành Cường

Các lực lượng phối hợp triển khai thuần thục, nhịp nhàng, dứt khoát, thể hiện rõ khả năng hiệp đồng tác chiến, trình độ tổ chức chỉ huy và năng lực xử lý tình huống của từng lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng duyệt, thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Công an tỉnh, Đại tá Phạm Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban thực binh A2 năm 2026 ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà các lực lượng đạt được trong quá trình huấn luyện, luyện tập thời gian qua.

Robot tự hành tham gia trong buổi diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Để diễn tập thực binh đạt kết quả cao, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị toàn thể lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong buổi tổng duyệt ngày hôm nay, nỗ lực, cố gắng và quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất trong buổi diễn tập chính thức.

Xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời đề nghị ban huấn luyện thực binh tổ chức rà soát đánh giá tổng thể, toàn bộ chương trình, nội dung diễn tập thực binh để bổ sung, hoàn thiện một cách tốt nhất; kiểm tra lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và đạo cụ diễn tập, sắp xếp cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hoạt động tốt trong buổi diễn tập chính thức.

Tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Thành Cường

Phó Giám đốc Công an tỉnh lưu ý tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian trước, trong và sau diễn tập.

Một số hình ảnh buổi Tổng duyệt thực binh phương án xử lý tình huống gây rối an ninh, trật tự, giải cứu con tin và chống cháy, nổ:

Diễu hành phương tiện. Ảnh: Thành Cường

Biểu diễn, phân tích bài quyền gậy tonfa. Ảnh: Thành Cường

Vượt vòng lửa. Ảnh: Thành Cường

Trấn áp tội phạm, đánh bắt khủng bố. Ảnh: Thành Cường

Tình huống kích động người dân. Ảnh: Thành Cường

Xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn. Ảnh: Thành Cường

Chó nghiệp vụ tham gia diễn tập thực binh A2. Ảnh: Thành Cường

Tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Thành Cường

Leo tường tiếp cận mục tiêu. Ảnh: Thành Cường

Đánh bắt khủng bố. Ảnh: Thành Cường

Cứu hộ cứu nạn, giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh: Thành Cường

Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Thành Cường