Nghệ An tôn vinh 33 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ và khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

Đây là sự kiện trọng tâm, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2026 (Techfest Nghệ An Open 2026) với chủ đề “Hành trình 10 năm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An - Khát vọng bứt phá, kiến tạo tương lai”.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham dự Lễ trao Giải Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và đông đảo các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, startup trên địa bàn tỉnh.

13 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ và 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (2016-2026), tỉnh Nghệ An đã từng bước hình thành mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà đầu tư. Sự đồng hành kiên trì của các tổ chức, cá nhân đã tạo nền tảng vững chắc để các ý tưởng sáng tạo được ươm mầm, thương mại hóa và vươn ra thị trường.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham quan các gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trân trọng tri ân và vinh danh 8 tổ chức và 10 cá nhân có đóng góp xuất sắc cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh trong suốt thập kỷ qua.

Những đóng góp quý báu đó không chỉ khơi dậy tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ mà còn từng bước định hình Nghệ An trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Bắc Trung Bộ.

Vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp. Ảnh: Thành Cường

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Techfest Nghệ An Open 2026, Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo" năm nay thu hút 106 hồ sơ đăng ký. Qua các vòng thi sôi nổi và gay cấn, Ban Tổ chức đã lựa chọn vinh danh 20 dự án xuất sắc nhất.

Trong đó, Dự án "Bút Xanh - Nền tảng chuyển đổi số soạn giảng và học liệu chuẩn hóa cho giáo viên tiểu học" của tác giả Trần Thanh Chung (Trường Tiểu học Quảng Châu 1) đã xuất sắc giành Giải Nhất cuộc thi. Với tính ứng dụng thực tiễn cao, giải pháp đã giải quyết trực tiếp bài toán chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông, giúp tối ưu hóa thời gian và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo" năm 2026. Ảnh: Thành Cường

Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì cho Dự án "6TGO - Nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số trong thiện nguyện minh bạch" và Dự án "Trà sâm Thổ Hào hòa tan - Giải pháp cải thiện chất lượng giấc ngủ"; trao 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 10 chứng nhận Dự án khởi nghiệp tiềm năng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ngay tại lễ trao giải, nhiều cam kết đầu tư và hợp tác chiến lược giữa các quỹ đầu tư, doanh nghiệp với các nhóm khởi nghiệp đã được ký kết, tạo cơ hội thực chất để các dự án phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất Giải Khoa học sáng tạo năm 2026 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi trí tuệ uy tín, nơi hội tụ những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học cao và khả năng ứng dụng thực tiễn rộng rãi.

Năm nay, Ban Tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 13 công trình khoa học - công nghệ tiêu biểu trên các lĩnh vực y dược, nông nghiệp, tự động hóa, công nghệ thông tin và khoa học xã hội nhân văn.

Đặc biệt, 5 công trình xuất sắc nhất đã được trao Giải Nhất, bao gồm:

* Công trình: Nghiên cứu và ứng dụng cụm sáng chế công nghệ chế biến sợi xanh và sản xuất vải không dệt từ phụ phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị tuần hoàn (Tác giả: Hồ Xuân Vinh, Hồ Sỹ Cầu - Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu).

* Công trình: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật thị giác máy tính hỗ trợ phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nhóm tác giả do TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng làm đại diện).

* Công trình: Tìm dấu Vinh xưa - Diện mạo đô thị và con người Vinh thời thuộc Pháp (Tác giả: Phạm Xuân Cần).

* Công trình: Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý cột sống cổ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Nhóm tác giả do TS.BSCKII. Nguyễn Hồng Trường làm đại diện).

* Công trình: Chọn tạo, hoàn thiện quy trình sản xuất, đăng ký bảo hộ, lưu hành giống lúa lai 3 dòng CS04 (Tác giả: Nguyễn Danh Nhân - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Miền Trung).

Mỗi giải Nhất nhận Cúp Sáng tạo KH&CN, Bằng chứng nhận của UBND tỉnh và phần thưởng trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 4 giải Nhì (trị giá mỗi giải 75,9 triệu đồng) và 4 giải Ba (trị giá mỗi giải 50,6 triệu đồng) cho các nhóm tác giả đạt giải.

Biến khát vọng đổi mới thành những công trình, sản phẩm cụ thể

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh: Những kết quả được vinh danh hôm nay là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người xứ Nghệ. Tuy nhiên, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực bứt phá theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội cần tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát động phong trào Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Nghệ An giai đoạn 2026-2029 và Cuộc thi Techfest Nghệ An Open 2027. Ảnh: Thành Cường

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ; trọng tâm là triển khai hiệu quả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND; đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh đi vào vận hành hiệu quả; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về nguồn vốn, hạ tầng và pháp lý để các nhà khoa học, doanh nghiệp và startup yên tâm nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã chính thức phát động phong trào Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Nghệ An giai đoạn 2026-2029 và Cuộc thi Techfest Nghệ An Open 2027, kêu gọi đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và đội ngũ trí thức tích cực hưởng ứng, biến khát vọng đổi mới thành những công trình, sản phẩm cụ thể, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.