Nghệ An tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh

Ngày 4/11, trao đổi với Người Đưa Tin ông Hoàng Sỹ Kiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, Ban đã phát hành thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Với quy mô gần 42 ha tọa lạc bên đại lộ huyết mạch Vinh - Cửa Lò, đây là dự án trọng điểm được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao năng lực quản trị công của địa phương.

Trung tâm hành chính với quy mô 42 tọa lạc bên đại lộ huyết mạch Vinh - Cửa Lò.

Theo thông báo ngày 4/1, khu đất quy hoạch thực hiện dự án có tổng diện tích gần 42 ha, nằm trên địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Vị trí này nằm ngay phía Tây đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 95m. Các chỉ tiêu quy hoạch được xác định rất hiện đại với mật độ xây dựng tối đa 40%, công trình cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An nằm trên địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Khi đi vào vận hành, đây sẽ là đầu não làm việc tập trung của khoảng 2.130 cán bộ, công chức thuộc khối Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh hợp tác xã cùng hầu hết các Sở, Ban, Ngành và cơ quan trực thuộc tỉnh Nghệ An. Do đó, cuộc thi đặt mục tiêu tìm kiếm giải pháp thiết kế tối ưu, kết hợp hài hòa giữa công năng hiện đại, tính bảo mật an ninh với việc tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của xứ Nghệ.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, nhằm huy động ý tưởng sáng tạo của các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc, lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phương án phải đáp ứng yêu cầu về công năng, tính hiện đại, hiệu quả khai thác lâu dài và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An.

Đối tượng tham gia dự thi là các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thiết kế công trình dân dụng theo quy định. Các đơn vị, cá nhân có thể liên danh để tham gia, nhưng mỗi đơn vị chỉ được tham gia một liên danh.

Trụ sở UBND tỉnh cùng với các sở, ban, ngành sẽ được chuyển sang vị trí mới sau khi khu trung tâm hành chính mới được xây dựng.

Thành viên Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật, chuyên gia cố vấn và các cá nhân liên quan đến việc tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia đầu ngành sẽ đánh giá và trao các giải thưởng giá trị. Trong đó, phương án đoạt giải Nhất sẽ nhận phần thưởng 150 triệu đồng,Giải Nhì và giải Ba lần lượt nhận 100 triệu và 50 triệu đồng.

Thời gian đăng ký và nộp bài dự thi kéo dài trong 30 ngày, từ ngày 4/11/2026 đến hết ngày 3/12/2026. Công tác chấm thi và công bố kết quả dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong tháng 12/2026. Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, số 45 đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh.