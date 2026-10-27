Nghệ An tổ chức thành công thực binh A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An theo dõi thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Dự và chỉ đạo thực binh A2 có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng (PT26); Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập PT26 và đại diện lãnh đạo các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, học viện, trường sĩ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 theo dõi thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 (Ban Chỉ đạo); Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo…

Nâng cao hiệu quả sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến

Nội dung thực binh do Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức.

Diễu hành phương tiện tham gia thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Cuộc thực binh A2 năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là dịp để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, võ thuật, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, khả năng chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, nâng cao hiệu quả sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng công an, quân sự với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời, cũng là dịp để biểu dương lực lượng, phương tiện, chủ động cảnh báo, răn đe các thế lực thù địch, phản động đang có âm mưu phá hoại, gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Diễu hành phương tiện tham gia thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Chương trình thực binh gồm hai phần. Phần thứ nhất là diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng, biểu diễn võ thuật và kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Phần thứ hai thực hành các phương án phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, phòng, chống cháy, nổ, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong phần biểu dương lực lượng, cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị được huy động, tổ chức đội hình theo kế hoạch.

Các màn biểu diễn võ thuật, kỹ thuật và chiến thuật thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật, khả năng cơ động và trình độ huấn luyện của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động biểu diễn võ thuật tại thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động thực hiện các nội dung tại thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Ở phần xử lý tình huống, các lực lượng triển khai phương án theo trình tự kịch bản, từ tuyên truyền, vận động, kiểm soát tình hình, phân chia khu vực, cô lập các đối tượng cầm đầu đến bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống cháy, nổ.

Các phương án được thực hiện liên hoàn, có sự phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự và các lực lượng liên quan, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy, điều hành.

Tình huống tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn tại thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Tình huống xử lý bạo loạn tại thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Tình huống xử lý vật liệu nổ tại thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Quá trình thực hành cho thấy các lực lượng vận dụng linh hoạt phương án đã xây dựng, triển khai đội hình nhịp nhàng, thực hiện đúng trình tự xử lý. Các động tác kỹ thuật, chiến thuật được thực hiện dứt khoát, thể hiện khả năng phản ứng nhanh và hiệp đồng giữa các lực lượng.

Tình huống giải cứu con tin tại thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Tình huống chống cháy, nổ tại thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Bảo đảm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Phát biểu chỉ đạo sau khi theo dõi thực binh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Dù khối lượng công việc lớn, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng triển khai nội dung diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá các tình huống được xây dựng sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn Nghệ An. Trình tự xử lý được triển khai theo kế hoạch; hành động của các lực lượng linh hoạt, quyết liệt, thể hiện tính chuyên nghiệp và khả năng ứng phó trước những tình huống phức tạp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng nhấn mạnh sự phối hợp giữa các lực lượng được thể hiện xuyên suốt chương trình thực binh. Công tác tuyên truyền, vận động, xử lý hành vi manh động, chia cắt, cô lập khu vực và bắt giữ các đối tượng cầm đầu được triển khai liên kết, bảo đảm tính thống nhất trong chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành theo dõi thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng ghi nhận sự phát triển về phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác của các lực lượng; đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cùng kết quả thực binh xử lý tình huống A2 của lực lượng công an, quân sự và các lực lượng dân sự tỉnh Nghệ An.

Đại tướng đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì công tác huấn luyện, luyện tập và nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng tác chiến. Qua đó, bảo đảm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tặng quà cho các lực lượng tham gia thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 khẳng định, thành công tốt đẹp của thực binh A2 là dấu mốc quan trọng để Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục nỗ lực, khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo môi trường ổn định, hài hòa và kiến tạo phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho các lực lượng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 phát biểu bế mạc thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng toàn thể lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập thực binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là minh chứng rõ nét sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các lực lượng.

Đồng thời khẳng định, dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, luôn xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được sống, công tác và chiến đấu trên quê hương Xô viết Anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.