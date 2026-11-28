Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình, Võ Thị Minh Sinh tham quan các gian hàng tại Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2026.

Sự kiện kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng, sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc văn hoá địa phương của tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong cả nước.

Đồng thời, trưng bày, giới thiệu, kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản... phản ánh sinh động những thành tựu của sản xuất nông nghiệp Nghệ An đến Nhân dân, các tỉnh bạn và du khách tham gia.

Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể sản xuất trong và ngoài tỉnh có cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian tổ chức sẽ diễn ra trong 05 ngày, vào tháng 12/2026 với quy mô dự kiến 120 - 150 gian hàng để trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng tỉnh Nghệ An; các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng của các tỉnh.

Đối tượng tham gia là các tổ chức, doanh nghiệp, Hợp tác xã, làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trong, ngoài tỉnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ diễn ra hội nghị, lễ khai mạc kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2026; cùng với hoạt động tham quan các gian hàng và trao đổi học tập kinh nghiệm, giao thương, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh; tổ chức phiên kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các nhà phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại.

Sự kiện được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng, sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc văn hoá địa phương của tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong cả nước. (Ảnh tư liệu)

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) là cơ quan thường trực tham mưu, đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trước, trong thời gian diễn ra sự kiện và kết quả thực hiện sau khi kết thúc.

Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&MT thực hiện tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể đủ điều kiện tham gia, đồng thời kết nối, giao thương, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Nghệ An; chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ các hàng hoá tham gia trưng bày.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ sự kiện theo quy định của pháp luật; phối hợp giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch của Nghệ An đến đại biểu, du khách tham dự; phối hợp kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng với cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành; hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm, quà tặng.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở NN&MT, các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia sự kiện về xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường. Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, ứng dụng mã số mã vạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Công an tỉnh xây dựng phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại khu vực diễn ra. Điện lực Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện và bố trí mạng lưới điện hạ áp hợp lý để cung cấp tốt nhất cho hoạt động.

Các xã, phường căn cứ vào đề xuất của Sở NN&MT để chuẩn bị các sản phẩm và bố trí trưng bày tại sự kiện nhằm quảng bá về các sản phẩm nông nghiệp, OCOP, làng nghề… của địa phương. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền về sự kiện; vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng, đặc sản để tham gia gian hàng.