Nghệ An tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 'Tổ liên gia an toàn PCCC' năm 2026

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi dự và chỉ đạo.

Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là những đội đạt giải Nhất, Nhì tại các hội thi cấp khu vực.

Các đội tham gia hội thi. Ảnh: Sỹ Đức

Tại hội thi, các đội tranh tài ở phần thi thực hành với những tình huống giả định sát thực tế như tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đội tham gia tranh tài. Ảnh: Sỹ Đức

Thực hiện kỹ năng cứu người gặp nạn. Ảnh: Sỹ Đức

Tổ chức dập cháy ở phía trong nhà. Ảnh: Sỹ Đức

Cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy. Ảnh: Sỹ Đức

Các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, vận dụng thành thạo kỹ năng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để xử lý các tình huống. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng ứng phó khi có cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Sỹ Đức

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là tại khu dân cư - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Việc xây dựng và phát huy hiệu quả các Tổ liên gia an toàn PCCC sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở; qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ liên gia an toàn PCCC; chú trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng để các thành viên có thể chủ động xử lý những tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, hội thi không chỉ là dịp nâng cao năng lực, kỹ năng chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng PCCC tại chỗ mà còn góp phần đưa hoạt động của các Tổ liên gia an toàn PCCC đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao. Ảnh: Sỹ Đức

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đội phường Tân Mai; giải Nhì thuộc về đội xã Tân Kỳ và giải Ba thuộc về đội phường Quỳnh Phú.