Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu cấp tỉnh đến các xã, phường và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) và một số nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương. Ảnh: Phạm Bằng

Tại điểm cầu cấp tỉnh, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai 5 chuyên đề trọng tâm.

Chuyên đề thứ 1: Quán triệt Chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 10/11/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Chuyên đề thứ 2: Quán triệt Kế hoạch số 111- KH/TU, ngày 09/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân các cấp năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chuyên đề thứ 3: Quán triệt Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 03/11/2026 của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến.

Chuyên đề thứ 4: Quán triệt Kế hoạch số 112- KH/TU, ngày 11/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chuyên đề thứ 5: Quán triệt Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 06/11/2026 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 02/11/2026 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại Nhân dân.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới và yêu cầu đặt ra trong các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương cũng như các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng đã quán triệt những nội dung cốt lõi về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tập trung làm rõ các yêu cầu, nội dung và quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân các cấp năm 2026. Việc kiểm điểm, đánh giá phải bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất, đúng quy định, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phẩm chất, năng lực và trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm cơ sở đánh giá.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cũng đã phổ biến những quy định về sinh hoạt đảng trực tuyến, làm rõ nguyên tắc, yêu cầu và phương thức tổ chức thực hiện; góp phần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đã quán triệt, làm rõ các chủ trương, giải pháp về thu hút, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ có trình độ cao phát huy năng lực, sở trường, tinh thần sáng tạo và cống hiến.

Đồng thời, chú trọng hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng người có tài năng, gắn với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh. Qua đó, khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh quán triệt, truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Phạm Tuấn Vinh đã tập trung làm rõ những định hướng đổi mới công tác thanh tra trong giai đoạn mới, hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh môi trường, nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các nội dung về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại Nhân dân được triển khai, nhấn mạnh vai trò của đối ngoại Nhân dân trong tăng cường tình hữu nghị, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm, bảo đảm triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, giá trị của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận không chỉ nằm ở việc học tập, quán triệt đầy đủ mà quan trọng hơn là phải được cụ thể hóa thành những công việc thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Việc Tỉnh ủy khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Chương trình hành động số 39 thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập trung triển khai đồng bộ 14 nhiệm vụ chung và 68 nhiệm vụ chuyên đề; đồng thời chủ động bổ sung những nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng, kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách cán bộ. Việc đánh giá phải thực chất, lấy phẩm chất, năng lực thực tiễn, sản phẩm, kết quả, hiệu quả công việc và sự cống hiến làm thước đo; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đánh giá chung chung, hình thức.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực nổi trội, chuyên sâu; đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám quyết định, không dám hành động.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026 theo Kế hoạch số 101 của Tỉnh ủy và thực hiện Quy định số 228 của Ban Bí thư về sinh hoạt Đảng trực tiếp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các cấp triển khai đúng tiến độ, bảo đảm thực chất, đánh giá đúng chức trách, nhiệm vụ và kết quả thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực; chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là các vấn đề nổi cộm, kéo dài. Việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề phải tiếp tục được duy trì nghiêm túc, lấy chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực làm trọng tâm.

Về thu hút, trọng dụng nhân tài theo Kế hoạch số 112 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 105 của Ban Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, trực tiếp quyết định chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan được giao chủ trì cần chủ động tìm kiếm, tiếp cận, thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là trong những ngành, lĩnh vực mũi nhọn; xây dựng cơ chế, chính sách thực chất, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, có điều kiện để người tài cống hiến và phát triển. Qua đó, đưa công tác thu hút, trọng dụng nhân tài trở thành một trong những khâu đột phá trong phát triển của tỉnh.

Triển khai Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thanh tra, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của người đứng đầu. Chú trọng thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài, được dư luận quan tâm.

Quá trình thanh tra, kiểm tra phải linh hoạt, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các cấp ủy khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vai trò của đối ngoại nhân dân - 1 trong 3 trụ cột của nền đối ngoại Việt Nam, cùng với đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhà nước; phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý, thời điểm hiện nay, các cấp, ngành, địa phương đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cần chủ động sắp xếp, tổ chức thực hiện linh hoạt, khoa học, không cứng nhắc nhưng phải bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ căn cứ kết quả quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

"Đây không chỉ là yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn là thước đo trách nhiệm, tinh thần hành động và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định.