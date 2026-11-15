Nghệ An tính mở tuyến hàng không thẳng tới Thâm Quyến

Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Quang An

Theo phương án được các sở, ngành tỉnh Nghệ An nghiên cứu, việc mở đường bay quốc tế Vinh – Quảng Châu/Thâm Quyến giai đoạn 2026 – 2027 xuất phát từ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của khách du lịch, chuyên gia, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp tăng cường kết nối hàng không quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương và phát triển du lịch của tỉnh.

Qua khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đối với 30 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng 5 văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn, nhu cầu khai thác đường bay được xác định từ nhiều nhóm khách hàng. Trong đó có khách quốc tế đến tham quan, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài về nước, khách du lịch từ Nghệ An đi nước ngoài và nhóm khách công vụ, thương mại.

Đáng chú ý, nhu cầu đi lại của lực lượng chuyên gia, người lao động Trung Quốc tại các khu công nghiệp đang tạo cơ sở quan trọng để Nghệ An tính toán tính khả thi của đường bay.

Hiện trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 45 doanh nghiệp sử dụng 6.314 lao động, chuyên gia Trung Quốc. Riêng ba doanh nghiệp Luxshare ICT, Fu Wing và Everwin Precision chiếm hơn 86% tổng số lao động, chuyên gia thuộc nhóm này.

Do chưa có đường bay trực tiếp, phần lớn chuyên gia và người lao động Trung Quốc phải di chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), với thời gian khoảng 4 ngày cho một hành trình khứ hồi và chi phí từ 6 – 8 triệu đồng/người. Phương thức di chuyển này không chỉ kéo dài thời gian đi lại mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo dự báo, trong giai đoạn 2026 – 2030, số lượng chuyên gia, lao động Trung Quốc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của Nghệ An có thể tăng thêm 3.600 – 4.000 người. Đây là nguồn khách tiềm năng có nhu cầu di chuyển thường xuyên, tạo cơ sở để các hãng hàng không nghiên cứu phương án khai thác ổn định.

Qua khảo sát, 6 doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp đã báo cáo nhu cầu thực tế, cam kết đăng ký sử dụng đường bay với tổng số ghế tối thiểu 360 ghế khứ hồi mỗi tháng, tương đương 112 ghế khứ hồi mỗi tuần.

Ở nhóm doanh nghiệp du lịch, các đơn vị lữ hành quốc tế ước tính có thể sử dụng khoảng 12 – 15 khách mỗi chuyến đối với tuyến Vinh – Thâm Quyến. Nhu cầu này được dự báo có thể tăng thêm 10% – 20% nếu đường bay thẳng được khai thác thường xuyên. Tổng nhu cầu đăng ký dự kiến đạt 127 ghế mỗi chuyến, được đánh giá có khả năng đáp ứng yêu cầu về hệ số sử dụng ghế tối thiểu.

Từ kết quả khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An nhận định phương án bay thuê chuyến (charter) hiện chưa thực sự khả thi do biến động giá nhiên liệu khiến giá vé khứ hồi có thể tăng gấp đôi, vượt quá khả năng chi trả từ 8 – 10 triệu đồng/người của doanh nghiệp.

Vì vậy, phương án mở đường bay thường lệ được đánh giá phù hợp hơn với nhu cầu thực tế và khả năng khai thác lâu dài. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tổ chức đường bay thẳng Vinh – Thâm Quyến với tần suất ban đầu một chuyến mỗi tuần. Lịch bay dự kiến vào thứ Hai, thứ Tư hoặc thứ Sáu; chuyến từ Vinh đi Thâm Quyến khai thác vào buổi sáng, chiều ngược lại từ Thâm Quyến về Vinh vào buổi tối.

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức buổi làm việc để tiếp tục cho ý kiến về phương án mở đường bay quốc tế Vinh - Quảng Châu/Thâm Quyến trong giai đoạn 2026 - 2027. Ảnh: Kim Oanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, việc duy trì đường bay quốc tế Vinh – Quảng Châu/Thâm Quyến có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ nhu cầu đi lại, làm việc của nhà đầu tư, chuyên gia và công nhân tại các khu công nghiệp. Đồng thời, tuyến bay còn góp phần đáp ứng nhu cầu du lịch, thăm thân của người dân, mở rộng giao lưu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu tần suất khai thác hợp lý, đồng thời phối hợp xây dựng mức giá vé phù hợp, ổn định để thu hút hành khách. Về phía doanh nghiệp và nhà đầu tư, cần có cam kết bảo đảm lượng khách tối thiểu trên mỗi chuyến bay nhằm duy trì hiệu quả khai thác. Trường hợp lượng khách thực tế không đạt mức đã cam kết, doanh nghiệp, nhà đầu tư có trách nhiệm bù đắp phần chi phí thiếu hụt theo thỏa thuận.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát số liệu nhu cầu, hoàn thiện các văn bản hợp tác, phối hợp với hãng hàng không và doanh nghiệp để triển khai những bước tiếp theo.