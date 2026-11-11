Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam sinh dưới sông và làm rõ lời khai của người bạn đi cùng

Chiều 11/11, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, thi thể em Hồ Xuân Q được tìm thấy tại khu vực cầu thuộc Cửa sông Lạch Vạn (thuộc xã Diễn Châu) vào khoảng 8h ngày 11/11.

Sau khi tìm thấy thi thể, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh CSCC).

Theo thông tin ban đầu, Hồ Xuân Q (18 tuổi) và Nguyễn Hồ Quang Tú (19 tuổi) là bạn thân, cùng trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An. Cả hai đang theo học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, phường Vinh Phú và ở cùng phòng trọ.

Cuối tuần vừa qua, hai người cùng về quê. Khoảng 2h ngày 9/11, Q và Tú rủ nhau đi uống rượu. Đến khoảng 4h cùng ngày, Tú điều khiển xe máy chở Q quay lại trường để chuẩn bị cho tuần học mới.

Khi di chuyển trên tuyến đường ven biển, đến một cây cầu thuộc địa phận xã Hải Châu, Q ngồi phía sau xe máy bị ngã, đầu va vào lan can cầu dẫn đến bất tỉnh.

Theo lời khai của Tú tại cơ quan công an, do đường vắng, không gọi được người hỗ trợ nên Tú đưa Q lên xe máy, tiếp tục chở đi cấp cứu.

Khi đến khu vực cầu Lạch Vạn, thuộc xã Diễn Châu, Tú phát hiện bạn không còn thở nên hoảng loạn, thả Q xuống sông rồi đến cơ quan công an trình báo.

Tú khai nhận, sau khi xảy ra sự việc, do quá hoảng sợ và lo ngại bị liên đới trách nhiệm pháp luật nên đã có hành động trên.

Đến khoảng 8h ngày 11/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Q dưới sông.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm việc với Nguyễn Hồ Quang Tú, xác minh diễn biến vụ việc, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.