Trồng cây dược liệu tại Công ty cổ phần dược liệu Pù Mát.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi giá trị dược liệu Nghệ An”, tập trung đánh giá thực trạng, nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp phát triển ngành hàng.

Tiềm năng lớn, giá trị chế biến còn thấp

Theo đánh giá tại hội thảo, Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dược liệu nhưng kết quả khai thác chưa tương xứng. Sản xuất còn manh mún, vùng nguyên liệu nhỏ lẻ; nguồn giống và quy trình kỹ thuật chưa được chuẩn hóa đồng bộ. Việc áp dụng thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO) còn hạn chế.

Đáng chú ý, hơn 80% sản lượng dược liệu được tiêu thụ dưới dạng tươi hoặc qua sơ chế thủ công bằng phơi, sấy. Theo thông tin được nêu tại hội thảo, địa phương chưa có nhà máy chiết xuất, sản xuất thuốc đông dược đạt chuẩn GMP với quy mô công nghiệp.

Những hạn chế này khiến khả năng gia tăng giá trị ngay tại vùng sản xuất còn thấp. Khi chưa kiểm soát đồng bộ giống, quy trình và chất lượng nguyên liệu, việc xây dựng nguồn cung ổn định cho chế biến cũng gặp khó khăn.

Các đại biểu tập trung trao đổi về lựa chọn cây chủ lực, tổ chức vùng trồng, liên kết tiêu thụ, ứng dụng công nghệ và bảo tồn nguồn gen. Kinh nghiệm từ doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương cho thấy phát triển dược liệu cần được tính toán xuyên suốt từ nguyên liệu đến sản phẩm, thay vì mở rộng diện tích trước rồi mới tìm đầu ra.

Hội thảo tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khai thác lợi thế, phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu quả phát triển ngành dược liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Ảnh: NAG)

Chọn cây chủ lực, thận trọng với nguồn gen quý

Từ các ý kiến tại hội thảo, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu cụ thể hóa định hướng thành chương trình hành động, xác định tiến độ, kết quả đầu ra và trách nhiệm của từng đơn vị. Quan điểm triển khai là có trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải; ưu tiên những loài cây, vùng nguyên liệu và mô hình đủ điều kiện, sau đó đánh giá để xem xét nhân rộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài nguyên, nguồn gen, diện tích, sản lượng và điều kiện sinh thái. Đây là cơ sở để tham mưu danh mục cây dược liệu, vùng nguyên liệu ưu tiên.

Đối với quế, bo bo, sa nhân tím – những cây đã hình thành sản xuất và có thị trường – nhiệm vụ đặt ra là nâng chất lượng, tổ chức lại vùng trồng và thúc đẩy chế biến. Việc phát triển cần bám sát khả năng tiêu thụ, đồng thời làm rõ yêu cầu nguyên liệu của doanh nghiệp.

Với các nguồn gen được địa phương gọi là sâm Puxailaileng, sâm Thổ Hào, lan kim tuyến, tỉnh ưu tiên nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống và đánh giá cơ sở khoa học, khả năng phát triển trước khi mở rộng quy mô.

Cách tiếp cận này giúp phân biệt nhiệm vụ phát triển sản xuất với nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn. Giá trị thương mại của một nguồn dược liệu cần được xác lập trên kết quả nghiên cứu và chất lượng sản phẩm, không chỉ dựa vào tên gọi hoặc mức độ quý hiếm.

Công ty Cổ phần dược liệu Pù Mát đang là đơn vị tiên phong trong ngành dược liệu ở tỉnh Nghệ An.

Xây dựng chuỗi có doanh nghiệp đầu mối

Nghệ An định hướng lựa chọn một số chuỗi liên kết có lợi thế để triển khai thí điểm. Mỗi chuỗi phải xác định rõ sản phẩm chủ lực, địa bàn, doanh nghiệp đầu mối, hợp tác xã tham gia, tiêu chuẩn chất lượng và phương án tiêu thụ.

Đây là yêu cầu quan trọng để khắc phục tình trạng sản xuất phân tán. Khi nhu cầu nguyên liệu được xác định từ đầu, người trồng có cơ sở lựa chọn giống, tổ chức chăm sóc và thu hái theo yêu cầu. Doanh nghiệp cũng có điều kiện phối hợp kiểm soát chất lượng, xây dựng nguồn cung phục vụ chế biến.

Tỉnh xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư giữ vai trò quan trọng từ tổ chức vùng nguyên liệu đến đầu tư công nghệ và phát triển thị trường. Những thỏa thuận hợp tác được ký tại hội thảo cần sớm có kế hoạch thực hiện, làm rõ công việc, trách nhiệm và kết quả dự kiến.

Đối với người dân, hiệu quả liên kết cần thể hiện ở khả năng tiêu thụ và thu nhập. Vì vậy, phương án triển khai phải tính đến chi phí sản xuất, thời gian thu hoạch, yêu cầu chất lượng và trách nhiệm thu mua, tránh để rủi ro thị trường dồn về phía người trồng.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tỉnh Nghệ An với các doanh nghiệp. (Ảnh: NAG)

Đặt hàng khoa học từ nhu cầu sản xuất

Sở Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng danh mục nhiệm vụ ưu tiên, tập trung vào chọn tạo, nhân giống, hoàn thiện quy trình canh tác, kiểm soát chất lượng, bảo quản, chiết xuất và chế biến sâu.

Tỉnh đồng thời định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về tài nguyên dược liệu; ứng dụng công nghệ trong quản lý vùng trồng, nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và giám sát chất lượng.

Dữ liệu cần phục vụ trực tiếp cho quản lý và tổ chức sản xuất: xác định vùng nguyên liệu, theo dõi quy mô, lịch thu hoạch và quá trình cung ứng. Thông tin truy xuất chỉ phát huy giá trị khi được ghi chép chính xác, cập nhật và có thể kiểm tra.

Các viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học được đề nghị tăng cường tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ phát triển sản phẩm. Nhiệm vụ nghiên cứu phải gắn với nhu cầu thực tiễn, có đơn vị tiếp nhận và làm rõ khả năng ứng dụng.

Kết quả hội thảo sẽ tiếp tục được cập nhật vào Đề án phát triển dược liệu Nghệ An, trong đó xác định sản phẩm ưu tiên, không gian vùng nguyên liệu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

Với các xã có lợi thế, bước đi trước mắt là đánh giá điều kiện tự nhiên, lựa chọn cây phù hợp và kết nối người dân với hợp tác xã, doanh nghiệp. Vùng dược liệu chỉ có thể phát triển lâu dài khi chất lượng nguyên liệu được kiểm soát, sản phẩm có thị trường và hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ rừng. Đó cũng là cơ sở để nguồn tài nguyên địa phương tạo thêm việc làm, thu nhập cho cộng đồng miền Tây Nghệ An.