Nhận diện rõ tiềm năng và những "nút thắt" cần tháo gỡ

Ngày 27/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển chuỗi giá trị dược liệu Nghệ An". Theo đánh giá, Nghệ An là tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển ngành dược liệu. Cùng với tài nguyên tự nhiên, các cộng đồng dân tộc ở miền Tây Nghệ An còn lưu giữ nhiều tri thức bản địa về nhận biết, khai thác và sử dụng cây thuốc. Đây được xác định là nguồn lực cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy gắn với phát triển ngành dược liệu.

Quang cảnh hội thảo.

Theo bà Võ Thị Minh Sinh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, nhu cầu sử dụng dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đây không chỉ là lĩnh vực có tiềm năng kinh tế mà còn gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế dưới tán rừng và tạo sinh kế cho người dân.

Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 1,64 triệu ha, diện tích có rừng hơn 975.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng 59,16%; Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây rộng gần 1,3 triệu ha. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây làm thuốc; trong đó có nhiều loài quý, đặc hữu, có giá trị kinh tế cao như sâm Puxailaileng, bảy lá một hoa, lan kim tuyến, chè hoa vàng, quế, sa nhân tím.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội thảo.

Cùng với tài nguyên tự nhiên, các cộng đồng dân tộc ở miền Tây Nghệ An còn lưu giữ nhiều tri thức bản địa về nhận biết, khai thác và sử dụng cây thuốc. Đây được xác định là nguồn lực cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy gắn với phát triển ngành dược liệu. Những năm qua, toàn tỉnh đã có trên 40 hợp tác xã, 75 tổ hợp tác tham gia lĩnh vực này; thu hút 3 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng và xây dựng 165 sản phẩm OCOP từ dược liệu, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao.

Thực tế cho thấy, bức tranh phát triển dược liệu của tỉnh vẫn còn không ít gam màu trầm. Từ khâu đầu vào với vùng trồng nhỏ lẻ, giống và kỹ thuật thiếu đồng bộ, ít mô hình đạt chuẩn GACP-WHO, đến khâu chế biến khi có tới hơn 80% sản lượng chỉ bán tươi hoặc phơi sấy thủ công. Việc thiếu vắng các nhà máy chiết xuất, sản xuất đông dược chuẩn GMP quy mô công nghiệp khiến dược liệu địa phương khó vươn xa, trong khi nhu cầu lớn của ngành y tế chủ yếu vẫn phải nhập khẩu.

Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" từ thực tiễn, hội thảo đi sâu bàn giải pháp cho toàn bộ chuỗi giá trị: từ bảo tồn nguồn gen, phát huy tri thức bản địa, chọn giống ưu tiên đến quy hoạch vùng trồng và chế biến sâu. Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại trực tiếp giữa "4 nhà" (doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học, địa phương) xoay quanh việc nhân rộng các mô hình liên kết và bao tiêu dược liệu bền vững.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Trung – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, chủ trương phát triển cây dược liệu của tỉnh là "đúng đắn, thiết thực và kịp thời", cho thấy sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đây là hướng đi giàu tiềm năng bởi dược liệu không chỉ phục vụ y tế, sản xuất thuốc mà còn mở rộng dư địa cho nhiều lĩnh vực khác như hương liệu, mỹ phẩm, thực phẩm, ẩm thực và du lịch sinh thái.

Các đại biểu tham quan các gian hàng dược liệu được trưng bày, giới thiệu tại Hội thảo.

Theo ông Trung, cây dược liệu hoàn toàn có thể vượt xa cây trồng truyền thống về giá trị kinh tế khi có doanh nghiệp đồng hành bao tiêu và chế biến. Dù Nghệ An sở hữu những sản vật tiềm năng như trà hoa vàng, quế Quế Phong, Quỳ Châu hay các loại sâm, nhưng lối sản xuất tự phát, thiếu đầu mối chế biến sâu và hạn chế thông tin thị trường đang kìm hãm giá trị sản phẩm. Do đó, bài toán cấp thiết hiện nay là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chiết xuất, tinh chế hiện đại ngay tại vùng nguyên liệu.

Đặc biệt, ông Trung lưu ý địa phương cần tránh tư duy làm theo phong trào, không khuyến khích nông dân xuống giống nếu chưa nắm chắc thị trường tiêu thụ. Thay vào đó, việc sản xuất phải dựa trên hợp đồng liên kết, có sự bảo đảm bao tiêu từ doanh nghiệp và hợp tác xã, gắn liền với quy hoạch vùng nguyên liệu chuyên canh đáp ứng yêu cầu chế biến sâu. Theo đó, để phát triển bền vững cây dược liệu cần thực hiện tốt liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp; trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong định hướng sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, thu mua và chế biến sản phẩm.

Đưa dược liệu thành ngành kinh tế - kỹ thuật có giá trị gia tăng cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh quan điểm phát triển dược liệu thành ngành kinh tế - kỹ thuật có giá trị gia tăng cao, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Theo đó, phát triển dược liệu phải gắn với cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, kinh tế rừng và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành địa phương có thế mạnh về phát triển dược liệu xanh, bền vững, mang lại giá trị gia tăng vượt trội và gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo định hướng của tỉnh, việc phát triển dược liệu phải triển khai có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở phân định rõ ba nhóm: chiến lược, chủ lực và tiềm năng, tương thích với từng vùng sinh thái và đòi hỏi của thị trường. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao làm động lực bứt phá, mọi kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô phải được tính toán kỹ lưỡng dựa trên căn cứ khoa học, thực tiễn, hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội thảo phát triển chuỗi giá trị dược liệu Nghệ An.

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ then chốt: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; quy hoạch vùng trồng gắn với doanh nghiệp và đầu ra thị trường, tuyệt đối không phát triển theo phong trào; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo tồn nguồn gen và chế biến sâu; siết chặt quản trị, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc để xây dựng thương hiệu; đồng thời gắn phát triển dược liệu với bảo tồn tài nguyên, bảo đảm sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch sinh thái.

Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền địa phương phát huy vai trò cầu nối, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và người dân liên kết xây dựng vùng nguyên liệu. Ngành Y tế cần rà soát, công khai nhu cầu hằng năm về chủng loại, tiêu chuẩn, sản lượng dược liệu để phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sản xuất gắn với bao tiêu đầu ra cụ thể.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định, phát triển dược liệu mở ra hướng đi đầy triển vọng để gia tăng giá trị nông nghiệp, phát triển kinh tế rừng gắn với công nghiệp chế biến và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn, qua đó xác định 3 vấn đề trọng tâm để phát triển dược liệu Nghệ An: đánh giá đúng tiềm năng, chọn đúng loài và vùng trồng; phát triển chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến và thị trường; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế người dân.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh, các ngành, các địa phương với các doanh nghiệp

Nghệ An hiện sở hữu khoảng 1.590 loài cây làm thuốc nhưng còn hạn chế về nguồn giống, quy mô vùng trồng, chế biến và liên kết tiêu thụ. Để khắc phục, tỉnh định hướng phát triển vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến, từng bước xây dựng sản phẩm thương hiệu có giá trị gia tăng cao.

Ngay sau hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch, rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm; ưu tiên làm thí điểm các mô hình khả thi trước khi nhân rộng. Lãnh đạo tỉnh khẳng định cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn để nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng phát triển dược liệu bền vững, nâng cao đời sống đồng bào miền Tây Nghệ An.