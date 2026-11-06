Nghệ An: Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hiếu

Theo báo cáo của đại diện Sở Tư pháp, đến hết ngày 31/10/2026, có 195 nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Trong đó, có 26 nghị quyết cần xử lý, gồm 23 nghị quyết đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần 16 nghị quyết, bãi bỏ toàn bộ 7 nghị quyết và 3 nghị quyết đề xuất ban hành mới. Lộ trình xử lý dự kiến: năm 2026 là 19 nghị quyết; năm 2027 là 5 nghị quyết; 2 nghị quyết chưa xác định mốc thời gian.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đối với Chỉ thị quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/10/2026 trở về trước có 404 văn bản thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; 49 văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế, tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần; 7 văn bản đề xuất ban hành mới và 37 văn bản đề xuất bãi bỏ toàn bộ.

Thông qua hoạt động rà soát đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật đã giúp cơ quan có thẩm quyền xác định, phân loại hệ thống Nghị quyết quy phạm pháp luật thành danh mục thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; danh mục đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần; danh mục đề xuất ban hành mới và danh mục đề xuất bãi bỏ toàn bộ.

Đối với các nghị quyết còn hiệu lực thi hành nhằm đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hiếu

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và tinh thần trách nhiệm của Sở Tư pháp trong công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. Trong đó, tập trung đối chiếu với các văn bản của cơ quan Trung ương đã hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, bổ sung, kịp thời phát hiện những quy định không còn phù hợp, có sự chồng chéo để điều chỉnh.

Trên cơ sở kết quả rà soát và các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét./.