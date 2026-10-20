Nghệ An tiếp tục lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ từ ngày 24/10

Ngày 20/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đợt thu nhận mẫu ADN lần hai được thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an, tập trung vào thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.

Trước đó, từ ngày 25/6 đến 1/7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị, địa phương thu nhận mẫu ADN của 17.831 trường hợp, đạt 89,7%. Để đợt thu nhận lần này diễn ra thuận lợi, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Nghệ An thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính từ ngày 24 đến 30/10. Ảnh: Song Hoàng

UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo hằng ngày lịch thu nhận mẫu ADN trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến hết ngày 30/10. Lịch thu nhận và địa điểm lấy mẫu cũng được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của địa phương.

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an xây dựng phương án hỗ trợ phương tiện, đưa thân nhân liệt sĩ đã đăng ký đến điểm thu nhận mẫu và đón trở về an toàn, thuận tiện. Số điện thoại của trưởng công an cấp xã và phó trưởng công an cấp xã phụ trách cũng được công khai để người dân liên hệ khi cần thiết.

Tại phường Trường Vinh, nơi đặt trạm thu nhận mẫu ADN, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng duy trì hoạt động của trạm, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trước đó, ngày 2/10, Công an tỉnh Nghệ An khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự. Hệ thống được đưa vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực giám định tại địa phương, phục vụ công tác điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và xây dựng ngân hàng ADN theo Đề án 06.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang, hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang sớm hơn kế hoạch 6 tháng.

Việc thu nhận, lưu trữ và đối chiếu ADN thân nhân là giải pháp quan trọng nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.