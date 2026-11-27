Chiều 25/11, PV Báo Xây dựng có mặt tại dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (thuộc địa phận xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Đoạn đường ngang chạy từ Khu lưu niệm Phan Đăng Lưu đến khu dân cư bờ kênh mới đắp đến đất nền nhưng không một máy móc, thiết bị nào thi công, trong khi dân chờ mương tiêu thoát nước để sản xuất nông nghiệp.

Đây là dự án mà cách đây hơn một tháng, trong chuyến kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã trực tiếp điện thoại yêu cầu nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu nhà thầu không nghiêm túc triển khai, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý, trong đó có thể cấm nhà thầu tham gia các dự án trên địa bàn.

Tại thời điểm PV có mặt, dù dự án đang dở dang trong khi thời tiết khô ráo nhưng không khí thi công trên công trường khá ảm đạm.

Cụ thể, tại đoạn đường ngang chạy từ Khu lưu niệm Phan Đăng Lưu đến khu dân cư bờ kênh mới đắp đến đất nền nhưng không một máy móc, thiết bị nào thi công.

Trong khi đó, đoạn đường dọc chạy lên tượng đài Phan Đăng Lưu thì có một tốp công nhân đang đào rãnh và đặt cấu kiện bê tông cho rãnh thoát nước.

Ngay gần lán của công nhân, một nhóm nhỏ khác đang đúc các cấu kiện đúc sẵn.

Trên công trường chỉ có một nhóm thợ đang thi công rãnh thoát nước.

Ở đoạn gần cống ngầm cầu Phan Đăng Lưu (phía gần tượng đài Phan Đăng Lưu) có một máy gạt và một máy lu nằm trên đường nhưng không hoạt động.

Dùng xe lôi để chở gỗ về làm củi, nhưng khi đến nhà, ông Phan Quốc Mạnh (SN 1969, ở xóm Trần Phú, xã Yên Thành) phải "hạ tải", chia làm 2 lần kéo vì đường lầy lội không vào được.

"Chỉ còn cách nhà khoảng 100m nữa thôi, nhưng đường lầy lội quá, không kéo cả xe vào được, phải san ra làm 2 chuyến. Hôm trước kéo chuối về cho lợn bò bị ngã 1 lần rồi, sợ quá nên giờ không dám kéo nữa", ông Mạnh nói và cho biết thêm: Công trình thi công quá chậm, đắp nền rồi nhưng không thi công lớp tiếp theo nên gặp mưa lầy lội, người dân cơ khổ.

Và một nhóm nhỏ đang đúc cấu kiện gần lán công trình.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Huệ (SN 1977, ở xóm Trần Phú, xã Yên Thành; sống ngay sát với tuyến đường) cho biết: Ngay sát đây là dự án đường và kênh thủy lợi, dù khởi công sau nhưng đến nay đã thi công hoàn thiện nhiều đoạn rồi.

"Tết gần đến nơi mà trước cửa nhà lầy lội thế này rồi chúng tôi không biết sống sao đây nữa, khổ hết chỗ nói", bà Huệ nói.

Bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1963, ở xóm Phan Đăng Lưu) cũng cho biết: Cách đây khoảng 1 tháng, tôi có gặp mấy chú kỹ thuật thi công đường, tôi hỏi khi nào làm mương thoát nước thì mấy chú nói gần rồi. Thế nhưng đến nay vẫn chưa đào một đoạn nào.

Vụ lúa mới đang đến gần, người dân đang làm cỏ để rắc mạ mà đến giờ không có mương tiêu thoát nước, mưa xuống ruộng ngập thì không biết sản xuất thế nào đây.

Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Yên Thành, thời gian qua nhà thầu chỉ mới đắp được thêm lớp đất nền K98, thi công được thêm ít rãnh thoát nước.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Yên Thành (chủ đầu tư dự án) cho biết: Đến nay dự án không còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào nữa, mặt bằng đã có hết; nguồn vốn cũng đầy đủ.

Địa phương đã rất nhiều lần đôn đốc, thúc dục; đặc biệt mới đây đích thân Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra cũng đã đôn đốc nhà thầu nhưng chuyển biến rất chậm.

Thời gian qua, nhà thầu chỉ mới đắp được thêm lớp đất nền K98, thi công được thêm ít rãnh thoát nước.

"Theo hợp đồng thì dự án đến tháng 12/2027 mới hoàn thành, nhưng việc thi công trì trệ như thế này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải ngân đầu tư công của địa phương trong năm 2026.

Đối với dự án này, nguồn vốn năm 2026 được bố trí hơn 36 tỷ đồng, nhưng đến nay (cuối tháng 11/2026) nhà thầu chỉ mới thi công giải ngân được 18% kế hoạch.

Chúng tôi đã phải xin UBND tỉnh cho điều chuyển sang dự án khác hoặc đẩy sang năm 2027. Hiện đang chờ HĐND tỉnh họp và cho quyết định", ông Dương chia sẻ thêm.

Chỉ còn cách nhà khoảng 100m nữa nhưng ông Phan Quốc Mạnh phải chia làm 2 chuyến xe kéo do đường đang thi công, lầy lội khó đi.

Trong khi đó, Trong khi đó, ông Chu Thế Thành, Phó giám đốc Công ty CP Tập đoàn TVN (đơn vị thi công) cho biết: Do biến động giá nguyên nhiên liệu dẫn đến tổng mức đầu tư dự án bị đẩy lên quá nhiều.

"Theo tính toán, cách đây khoảng 3 tháng, chi phí dự án đã bị đẩy lên đến khoảng 30 - 40 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp đang còn thực hiện nhiều dự án khác nên rất khó khăn.

Theo người dân, việc thi công chậm đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống.

"Chúng tôi cũng nhận thức rõ tiến độ thi công như hiện nay đã và đang làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả giải ngân đầu tư công của địa phương trong năm 2026.

Tuy nhiên, theo hợp đồng, mốc hoàn thành dự án là tháng 12/2027, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành trước 30/4/2027, vượt tiến độ 8 tháng", ông Thành cho biết thêm.

Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành" dài 2,95km với tổng mức đầu tư hơn 57,7 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 1/2025, do UBND huyện Yên Thành (cũ), nay là xã Yên Thành làm chủ đầu tư. Đến nay nhà thầu đã sửa chữa và thảm bê tông nhựa được hơn 1km đoạn trước nhà cụ Phan Đăng Lưu, các đoạn còn lại vẫn đang dở dang. Khối lượng thực hiện công trình mới chỉ đạt hơn 20% giá trị hợp đồng xây lắp. Ngày 14/10/2026, trong quá trình kiểm tra dự án này, nhận thấy nhà thầu gần như không tập trung máy móc, nhân lực thi công, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp kết nối điện thoại với nhà thầu yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Nếu nhà thầu không nghiêm túc triển khai, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý, trong đó có việc cấm nhà thầu này tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh.