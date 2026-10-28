Nghệ An: Thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ việc nuôi chồn hương

Năm 2023, cơ duyên đến với anh Bùi Lý Chiến (36 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ, Nghệ An) biết đến mô hình nuôi chồn hương trong một chuyến đi chơi tại tỉnh Bình Dương. Nhận thấy đây là hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, anh bắt đầu tìm hiểu về mô hình này.

Mô hình trang trại chồn hương của anh Bùi Lý Chiến.

Sau chuyến đi, anh Chiến về nhà tìm hiểu thêm mạng xã hội và trực tiếp đến một số trang trại nuôi chồn hương để học hỏi kinh nghiệm thực tế. Qua thời gian tìm hiểu và tích lũy kiến thức, anh quyết định từ bỏ công việc thợ mộc đã gắn bó trước đó để tập trung phát triển mô hình chăn nuôi.

Với quyết tâm khởi nghiệp, anh Chiến mạnh dạn vay ngân hàng 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng trang trại rộng hơn 500 m², đồng thời mua 100 con chồn giống, trọng lượng bình quân khoảng 3kg/con từ trang trại ở Bình Dương.

Việc đầu tư một số vốn lớn vào mô hình còn khá mới tại địa phương là quyết định không ít áp lực. Tuy nhiên, nhờ chủ động học hỏi kỹ thuật, chú trọng chăm sóc đàn vật nuôi và từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi, mô hình của anh dần phát triển ổn định.

Thức ăn chủ yếu gồm cám, chuối chín và cá rô phi...

Sau hơn hai năm, từ 100 con giống ban đầu, tổng đàn chồn hương của gia đình anh đã tăng lên khoảng 550 con, trọng lượng mỗi con dao động từ 3–7 kg. Trong đó, khoảng 200 cặp chồn được anh nuôi để sinh sản, tạo nguồn chồn giống phục vụ nhu cầu thị trường.

Mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương

“Chồn hương có khả năng sinh sản và mang lại giá trị kinh tế nếu người nuôi nắm vững kỹ thuật. Với đàn chồn sinh sản hiện có, trung bình sau khoảng 60 ngày, mỗi lứa chồn mẹ có thể sinh từ 3–6 con, góp phần giúp trang trại chủ động phát triển đàn và cung cấp con giống ra thị trường”, anh Chiến chia sẻ.

Chồn hương có sức đề kháng mạnh, ít gặp bệnh nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và giữ môi trường nuôi sạch sẽ.

Điều quan trọng để bảo đảm sức khỏe cho đàn chồn, anh Chiến đặc biệt chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại hằng ngày. Thức ăn chủ yếu gồm cám, chuối chín và cá rô phi. Bên cạnh đó, anh tận dụng nguồn phân chồn để phục vụ nuôi cá rô phi, qua đó hình thành mô hình chăn nuôi kết hợp, góp phần tận dụng phụ phẩm.

“Chồn hương có sức đề kháng mạnh, ít gặp bệnh nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và giữ môi trường nuôi sạch sẽ. Đây là những yếu tố quan trọng giúp đàn chồn phát triển ổn định”, anh Chiến cho biết thêm.

Cũng theo anh Chiến, chồn nuôi thương phẩm có thể xuất bán khi đạt khoảng 8 tháng tuổi, trong khi chồn giống có thể xuất bán từ khoảng 4 tháng tuổi, tùy thuộc vào sự phát triển và tiêu chuẩn của thị trường.

Hiện nay, chồn thương phẩm của trang trại được bán với giá khoảng 1,5–1,7 triệu đồng/kg; chồn giống có giá trung bình từ 10–15 triệu đồng/con. Theo anh Chiến, đầu ra của sản phẩm tương đối thuận lợi, khách hàng chủ yếu là các nhà hàng và thương lái tại một số tỉnh phía Bắc. Ngoài ra, anh còn cung cấp chồn giống cho các hộ chăn nuôi ở một số xã lân cận và các địa phương như Hải Phòng, Hà Tĩnh...

Sau khi trừ các khoản chi phí, mô hình anh Chiến mang lại nguồn thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi nnăm

“Có những thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, nguồn chồn cung cấp không đủ đáp ứng. Vì vậy, tôi đang tiếp tục duy trì đàn sinh sản, nâng cao chất lượng con giống để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”, anh Chiến chia sẻ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, mô hình mang lại nguồn thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Với kết quả kinh doanh đạt được, thời gian thu hồi vốn đầu tư khoảng hơn một năm theo tính toán của gia đình. Đây là nguồn động lực để anh tiếp tục duy trì và phát triển mô hình trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, trang trại đã được cấp giấy tờ liên quan đến hoạt động nuôi theo quy định và được chính quyền địa phương ghi nhận. Việc thực hiện đúng các yêu cầu về nguồn gốc con giống, hồ sơ quản lý và điều kiện chăn nuôi là yếu tố được gia đình chú trọng trong quá trình phát triển trang trại.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, anh Bùi Lý Chiến còn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế với những người có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư nuôi chồn hương. Trong thời gian tới, anh dự định mở rộng thêm diện tích trang trại, tăng quy mô đàn nuôi và hỗ trợ người dân trong vùng tiếp cận kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc cũng như cách tổ chức sản xuất.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ Lê Thị Thúy Hằng cho hay, mô hình nuôi chồn hương của hộ anh Bùi Lý Chiến được đầu tư tương đối quy mô, là một trong những mô hình tiên phong tại địa phương. Việc mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, ứng dụng kinh nghiệm học hỏi từ các trang trại khác để phát triển vật nuôi có giá trị kinh tế đã cho thấy tinh thần chủ động tìm hướng làm giàu của người dân.