Nghệ An thu nhận 1.613 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quy tập năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Nghệ An tổng kết nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm", Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào, tổ chức lễ truy điệu và an táng trang nghiêm. Bước vào mùa khô 2026-2027, tính đến ngày 20-10, lực lượng quy tập tìm kiếm, cất bốc được 60 hài cốt liệt sĩ, đạt 53,85% chỉ tiêu được giao.

Đại biểu dự hội nghị

Cùng với tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN được triển khai tích cực. Đến ngày 28-8, tỉnh Nghệ An hoàn thành lấy mẫu tại 28/28 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.141 ngôi mộ, thu nhận 1.613 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt tỷ lệ 75,3%. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt tỷ lệ 89,47% số trường hợp cần thu nhận.

Năm 2027, tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An trong triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là kết quả lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thượng tướng Lê Quang Đạo cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh và Cơ quan Thường trực tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động tìm kiếm thông tin từ cơ sở và huy động nguồn lực thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Lào.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, tỉnh Nghệ An công bố và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.