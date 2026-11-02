Nghệ An thu ngân sách 10 tháng vượt kế hoạch cả năm

Thông tin được Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải cập nhật sáng nay, 2/11, tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh Nghệ An.

Người đứng đầu ngành tài chính Nghệ An cho hay trong 10 tháng đầu năm, địa phương ước đạt hơn 28.552 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước, vượt 22,3% dự toán cả năm, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư tiếp tục giữ vững phong độ ấn tượng với tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt hơn 108.272 tỷ đồng, gấp 2,92 lần cùng kỳ, trong đó vốn FDI đạt 2,49 tỷ USD. 10 tháng đầu năm, Nghệ An đã cấp mới cho 69 dự án, điều chỉnh 146 lượt dự án.

Động lực chủ đạo đóng góp cho tăng trưởng chung của Nghệ An tiếp tục là khu vực công nghiệp - xây dựng, với lũy kế 10 tháng tăng 21,18% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Hoạt động xuất khẩu ghi nhận con số 5,77 tỷ USD, tăng 52,7%.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải

Đến thời điểm ngày 22/10/2026, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 16.290,953 tỷ đồng, đạt 78,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm, cao hơn so với cùng kỳ. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đạt 78,58%, cao hơn mức bình quân cả nước, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố.

Lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến thời điểm 7h ngày 30/10/2026, tổng số thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu là 3.872.904 thửa, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu của Nghệ An về Trung ương đạt 98,1%, đứng thứ nhất cả nước.

"Kinh tế Nghệ An 10 tháng đầu năm duy trì phong độ tăng trưởng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, giải ngân đầu tư công một số nguồn vốn vẫn còn chậm, đặc biệt là vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài, vốn đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới" - ông Trịnh Thanh Hải nói.

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho hay những kết quả tích cực đạt được trong 10 tháng đầu năm là rất đáng ghi nhận, yêu cầu các sở, ban, ngành phải vào cuộc quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong xử lý công việc những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải

"Quan điểm là những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét, xử lý. Các nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ. Tuyệt đối không để công việc chậm nhưng không báo cáo, không xác định trách nhiệm, nguyên nhân", ông Võ Trọng Hải giao nhiệm vụ.