Nghệ An thu hồi hơn 9.000m² đất dự án khu ẩm thực sinh thái ở Cửa Lò

UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.005,4m² đất của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải tại phường Cửa Lò do vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo Quyết định, diện tích đất bị thu hồi là toàn bộ thửa đất thương mại, dịch vụ rộng 9.005,4m², thuộc thửa đất số 58, tờ bản đồ số 158, phường Cửa Lò. Khu đất có nguồn gốc được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải tại Quyết định số 117 ngày 3/2/2016.

Dự án được định hướng phát triển thành khu ẩm thực, dịch vụ sinh thái phục vụ du khách tại Cửa Lò.

Lý do thu hồi là Cty TNHH Đầu tư Thượng Hải đã được UBND tỉnh đã cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, từ ngày 15/3/2022 đến ngày 15/3/2024, để doanh nghiệp thực hiện dự án. Tuy nhiên, hết thời hạn được gia hạn, dự án vẫn không hoàn thành và đưa vào hoạt động theo quy hoạch được phê duyệt.

UBND tỉnh Nghệ An xác định việc này thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024. Trên cơ sở đó, tỉnh quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 9.005,4m² đất nói trên để quản lý theo quy định và quy hoạch được duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện thu hồi đất, bàn giao đất tại thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số CH 327399 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 11/4/2017 cho Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải.

Trường hợp doanh nghiệp không giao nộp giấy chứng nhận theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu hủy giấy chứng nhận này và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý diện tích 9.005,4m² đất bị thu hồi. Cục Thuế tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định và xử lý các nghĩa vụ tài chính.