Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/11

* Tại phiên thảo luận hội trường Quốc hội sáng 9/11, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của MTTQ Việt Nam và bổ sung ngày 27/7 hằng năm - ngày Thương binh, Liệt sĩ vào những ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Còn ĐBQH Thái Thị An Chung đề nghị bổ sung hành vi ngăn cản người khác cai nghiện thuốc lá vào danh mục các hành vi bị nghiêm cấm.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Viết Chung

* Sáng 9/11, Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo điều hành giá với các địa phương nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026; dự báo tình hình, xây dựng kịch bản điều hành những tháng còn lại của năm.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 9/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hình thức vừa làm, vừa học, dành cho 76 cán bộ, công chức cấp xã.

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, BGH Trường Đại học Vinh chụp ảnh lưu niệm với học viên.

* Tại Vương quốc Đan Mạch, ngày 9/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Y tế Đan Mạch

Toàn cảnh cuộc làm việc.

* Tiếp xúc với các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường, cử tri phường Trường Vinh kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm nâng cấp hệ thống thoát nước, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, sớm khắc phục tình trạng ngập úng đô thị mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Cử tri phường Trường Vinh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/11/1946 - 9/11/2026), Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nội dung, hình thức đa dạng, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Cán bộ xã Châu Tiến tuyên truyền Luật Đất đai cho người dân bản Chào. Ảnh: Kim Thoa

* Ngày 9/11, nhiều đơn vị tại Nghệ An phối hợp tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: “Lá chắn số - An toàn trên không gian mạng”.

Một tình huống được tái hiện dưới dạng sân khấu. Ảnh: Trần Lịch

* Những đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu liên tiếp từ đầu tháng 11/2026 đang mang lại tín hiệu tích cực, hỗ trợ người dân Nghệ An tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời tạo thêm dư địa để doanh nghiệp giảm áp lực sản xuất, kinh doanh.

Giá xăng giảm mạnh hỗ trợ chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Q.A

* Sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai công nhân tử vong tại mỏ đá Lèn 12 Thung, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã phát đi công văn khẩn, yêu cầu các đơn vị và địa phương nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.H