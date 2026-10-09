Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/10

* Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Cà Mau dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 9/10, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau để trao đổi về định hướng hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Tỉnh uỷ Nghệ An với Tỉnh ủy Cà Mau để trao đổi về phương án hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 9/10, Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.L

* Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh, UBND tỉnh Nghệ An họp bàn giải pháp tháo gỡ nút thắt pháp lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Chiều 9/10, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập, đánh dấu chặng đường 4 thập kỷ xây dựng và phát triển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể vì đã có đóng góp cho sự phát triển của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Ảnh: Thành Cường

* Một trong những “điểm nghẽn” lớn tại nhiều xã miền núi, biên giới hiện nay là thiếu cán bộ, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ. Đây là vấn đề được nêu tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo 9 xã vùng Tương Dương.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 9/10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tình hình xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

* Chiều 9/10, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu