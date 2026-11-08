Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/11

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

*Sáng 8/11, cán bộ và nhân dân xóm Quang Trung, xã Quỳ Hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự và chung vui với cán bộ, nhân dân khu dân cư có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh trao tặng xóm Quang Trung bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Mai Hoa

* Tiếp tục chương trình công tác tại Vương quốc Đan Mạch, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh tặng quà lưu niệm tới Đại sứ Nguyễn Lê Thanh.

* Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới năm 2026, đạt trên 107% (tính đến ngày 30/10). Kết quả đó là minh chứng cho những giải pháp tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy cơ sở trong công tác này.

Hàng quý, Đảng ủy xã Quỳnh Anh tổ chức gặp mặt đảng viên mới kết nạp và những quần chúng ưu tú trên địa bàn. Ảnh: Văn Nguyễn

* Sáng 8/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” năm 2026.

Lễ phát động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Ảnh: Phương Huyền

* Ngành Thuế Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ phân loại, đôn đốc đến cưỡng chế thu hồi, quyết tâm hạn chế thất thu và nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thuế tỉnh Nghệ An thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu, phân loại nợ theo nguyên nhân và khả năng thu hồi để có giải pháp xử lý phù hợp. Ảnh: Thu Vinh

*Tối 7/11, lãnh đạo UBND xã Bạch Hà xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ đá 99, khiến 2 người tử vong.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.H

* Có trên 30 con trâu, bò của người dân xã miền núi Hữu Kiệm chết chưa rõ nguyên nhân. Hiện, công tác phòng chống dịch đang được cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.

Hiện nay cơ quan chuyên môn đang trực tiếp kiểm tra và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trên đàn trâu bò ở xã Hữu Kiệm. Ảnh: CSCC