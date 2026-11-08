Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản; Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Quang Trung, xã Quỳ Hợp; Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” năm 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
*Sáng 8/11, cán bộ và nhân dân xóm Quang Trung, xã Quỳ Hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự và chung vui với cán bộ, nhân dân khu dân cư có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
* Tiếp tục chương trình công tác tại Vương quốc Đan Mạch, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch.
* Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới năm 2026, đạt trên 107% (tính đến ngày 30/10). Kết quả đó là minh chứng cho những giải pháp tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy cơ sở trong công tác này.
* Sáng 8/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” năm 2026.
* Ngành Thuế Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ phân loại, đôn đốc đến cưỡng chế thu hồi, quyết tâm hạn chế thất thu và nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế.
*Tối 7/11, lãnh đạo UBND xã Bạch Hà xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ đá 99, khiến 2 người tử vong.
* Có trên 30 con trâu, bò của người dân xã miền núi Hữu Kiệm chết chưa rõ nguyên nhân. Hiện, công tác phòng chống dịch đang được cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-8-11-10355431.html