Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/10

* Chiều 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại bế mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua các nghị quyết, quy định, đề án, những nội dung thuộc thẩm quyền và nghị quyết hội nghị.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đăng Khoa

* Dưới sự chủ trì của Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm công tác quý IV/2026.

Quang cảnh buổi làm việc Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 8/10, làm việc với các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến Quốc lộ 48, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu rà soát, bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị; sớm tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân miền núi.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế Thái Hòa. Ảnh: Đình Tuyên

* Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu triển khai toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL

* Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Thường trực HĐND 6 xã: Con Cuông, Bình Chuẩn, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục, Châu Khê để lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, một số vấn đề cử tri quan tâm đề xuất kéo dài.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về 2 nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến với 130 điểm cầu các xã, phường về việc đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Bùi Thọ

* Ngành Y tế vừa ghi nhận một trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue nội tại ở khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh. Lực lượng chức năng đã triển khai phun hóa chất diệt muỗi, khoanh vùng xử lý nhằm chủ động phòng, chống dịch.

Chính quyền địa phương đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi xung quanh khu vực nhà bệnh nhân. Ảnh: Xuân Toàn