Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/11

* Ngày 7/11, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng, trong đó biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc và thảo luận dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ảnh: Viết Chung

* Sáng 7/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Thanh, đảng viên thuộc chi bộ Hà Huy Tập 3, Đảng bộ phường Vinh Phú. Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và trao Huy hiệu.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đảng viên Hoàng Văn Thanh. Ảnh: Phạm Bằng

* Trong chương trình công tác tại Vương quốc Thụy Điển, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng quận Upplands Väsby, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động cơ quan dân cử, quản trị địa phương và tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đại diện Hội đồng quận Upplands Väsby.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ.

* Ngày 7/11, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Thông Thụ, Tiền Phong, Quế Phong và Tri Lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tri Lễ và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quế Phong thuộc giai đoạn 1. Ảnh: Nguyễn Nam

* Sáng 7/11 (tức ngày 29 tháng 9 âm lịch) tại Khu lưu niệm Phan Bội Châu, xã Vạn An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 86 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu (1940 - 2026).

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với chí sĩ Phan Bội Châu. Ảnh: Dương Cầm

* Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2026), Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hoa trước Tượng đài V.I. Lênin tại phường Trường Vinh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TL

* Sáng 7/11, Trường Đại học Nghệ An tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo trong kỷ nguyên số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).