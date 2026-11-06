Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/11
Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên; Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đảng viên tại các xã: Trung Lộc, Nghi Lộc, Yên Xuân, Hạnh Lâm và Hoa Quân; Bàn giải pháp tiếp nhận tài trợ và tiến độ xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Ngày 6/11, Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) và thảo luận nhiều dự án luật quan trọng.
* Sáng 6/11, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đảng viên tại các xã: Trung Lộc, Nghi Lộc, Yên Xuân, Hạnh Lâm và Hoa Quân.
* Chiều 6/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.
* Chiều 6/11, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri phường Thành Vinh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
* Chiều 6/11, đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành và các nhà tài trợ để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1 tại xã Vạn An.
* UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 05/11/2026 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng” trên địa bàn tỉnh.
* Sáng 6/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2026.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-6-11-10355234.html