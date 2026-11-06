Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/11

* Ngày 6/11, Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) và thảo luận nhiều dự án luật quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cùng các đại biểu tham dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên. Ảnh: Viết Chung

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Viết Chung

* Sáng 6/11, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đảng viên tại các xã: Trung Lộc, Nghi Lộc, Yên Xuân, Hạnh Lâm và Hoa Quân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Chương, sinh hoạt tại Chi bộ Quán Hành 2, Đảng bộ xã Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, xã Yên Xuân chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh và xã Hạnh Lâm tặng hoa chúc mừng đảng viên Trần Thị Đào. Ảnh: TL

* Chiều 6/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 6/11, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri phường Thành Vinh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Chiều 6/11, đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành và các nhà tài trợ để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1 tại xã Vạn An.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thu Hiền

* UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 05/11/2026 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng” trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận và đoàn công tác của tỉnh thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu trú tại phường Trường Vinh. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Sáng 6/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2026.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho các học viên đạt giải Nhất, Nhì và Ba. Ảnh: Mai Hương