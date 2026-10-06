Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

* Kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn một số phường trung tâm tỉnh phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết điểm ngập úng trên đường Xô viết Nghệ Tĩnh; qua đó, thống nhất bổ sung vốn cho dự án đường quy hoạch 24m nối đường Xô viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Văn Tố.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe lãnh đạo phường Vinh Hưng báo cáo tiến độ, các kiến nghị, đề xuất đối với phần còn lại của Dự án đường Lê Ninh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 6/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách để quán triệt, thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu, thẩm tra, giám sát của ban trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP Nghệ An”. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại nghị. Ảnh: T.L

* Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập tỉnh.

* Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ tháng 10 năm 2026.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025.

4 hội viên nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh năm 2026. Ảnh: T.P

* Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp kịp thời phát hiện nhóm 14 nam thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, sử dụng xe mô tô không gắn biển số, chuẩn bị đua xe, “thông chốt”.

Công an xã Đại Đồng chủ trì, phối hợp Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai lực lượng.