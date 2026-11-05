Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/11

* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay (5/11), Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành thảo luận. Ảnh: Viết Chung

* UBND tỉnh ban hành văn bản số 44664/UBND-TH phê bình các sở, ngành, địa phương chậm thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham quan, kiểm tra trung tâm thông tin, tài liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn đô thị Vinh.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt 7/11/2026 đến các đảng viên lão thành tại Đảng bộ xã Quỳnh Lưu và Minh Châu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao đảng viên Đặng Văn Lý Huy hiệu 80 năm tuổi. Ảnh: Thành Cường

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An tiếp xúc cử tri xã Đức Châu trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Đồng

* UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp nhằm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện kịch bản tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, thương mại năm 2026.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2026.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Từ ngày 17 đến 24/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ diễn ra tại đô thị Vinh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày di sản, quảng bá ẩm thực và du lịch. Sự kiện mang chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bùi Thọ