Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/11
Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 6 phường phải quyết liệt trong chỉnh trang đô thị Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Quỳnh Lưu và Minh Châu… là những thông tin nổi bật hôm nay.
* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay (5/11), Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.
* UBND tỉnh ban hành văn bản số 44664/UBND-TH phê bình các sở, ngành, địa phương chậm thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế.
* UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn đô thị Vinh.
* Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt 7/11/2026 đến các đảng viên lão thành tại Đảng bộ xã Quỳnh Lưu và Minh Châu.
* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An tiếp xúc cử tri xã Đức Châu trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2026.
* UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp nhằm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện kịch bản tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, thương mại năm 2026.
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2026.
* Từ ngày 17 đến 24/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ diễn ra tại đô thị Vinh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày di sản, quảng bá ẩm thực và du lịch. Sự kiện mang chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”.
* Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-5-11-10355136.html