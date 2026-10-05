Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

* Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Chiều 5/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An dự, chỉ đạo sinh hoạt tại Chi bộ Chuyên đề, Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An dự, chỉ đạo sinh hoạt tại Chi bộ Chuyên đề. Ảnh: Thành Duy.

* Sáng 5/10, UBND tỉnh Nghệ An họp với các sở, ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập, chấp hành, quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách; ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; quy định danh mục tài sản công cho thuê, thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thái Dương

* Sáng 5/10, tại phường Thái Hòa và xã Nghĩa Khánh, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri phường Thái Hòa. Ảnh: Phan Trung Tú

*Với siêu dự án đường sắt tốc độ cao, Nghệ An đã chọn cách tiếp cận chủ động và trách nhiệm nhất để giải phóng mặt bằng. Nhận diện chính xác từng vướng mắc tại các khu tái định cư, chính quyền địa phương vừa đồng hành gỡ khó cơ chế, vừa thúc đẩy giải ngân nguồn vốn, vừa tăng tốc thi công hạ tầng.

* Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn Nghệ An xuất hiện các điểm sạt lở núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn sau những đợt mưa vừa qua. Các đơn vị quản lý giao thông đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Đến nay, đơn vị quản lý giao thông đã xử lý, thông tuyến đường bản Huồi Pai, xã Yên Na. Tuy nhiên, đất đá vẫn tiếp tục sạt lở, các phương tiện đang tiếp tục san dọn. Ảnh: P.V

* Sét đánh làm chết đàn lợn của một hộ dân ở xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Đàn lợn nhà ông Kinh chuẩn bị xuất bán, bị sét đánh chết. Ảnh: CSCC