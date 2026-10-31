Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/10
Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2026 - 2031; ĐBQH đoàn Nghệ An kiến nghị phân bổ vốn các chương trình, dự án; Ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 31/10, tại phường Thành Vinh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển”.
* Thảo luận hội trường kỳ họp Quốc hội, đại biểu Thái Thị An Chung kiến nghị phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất; rà soát vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; bổ sung 1.411 tỷ đồng vốn Trung ương cho giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
* Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An đạt hơn 5,77 tỷ USD, tăng 52,73% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Cùng với đà mở rộng sản xuất, hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước.
* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh vừa ký Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026.
* Với nhiều giải pháp đồng bộ từ đôn đốc thu, đối thoại, kiểm tra đến phối hợp xử lý vi phạm, BHXH tỉnh Nghệ An đang nỗ lực nhiều giải pháp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
* UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 14377/UBND-CN ngày 30/10/2026 yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời, cải tạo công trình điện thuộc các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-31-10-10354777.html