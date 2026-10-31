Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/10

* Sáng 31/10, tại phường Thành Vinh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển”.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An: Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”.

* Thảo luận hội trường kỳ họp Quốc hội, đại biểu Thái Thị An Chung kiến nghị phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất; rà soát vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; bổ sung 1.411 tỷ đồng vốn Trung ương cho giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

* Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An đạt hơn 5,77 tỷ USD, tăng 52,73% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Cùng với đà mở rộng sản xuất, hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước.

Hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cảng Cửa Lò. Ảnh: T.H

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh vừa ký Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026.

Người dân bản Đôm phấn khởi giới thiệu cho khách về việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh "nhà có số, ngõ có tên" ở bản. Ảnh: T.P

* Với nhiều giải pháp đồng bộ từ đôn đốc thu, đối thoại, kiểm tra đến phối hợp xử lý vi phạm, BHXH tỉnh Nghệ An đang nỗ lực nhiều giải pháp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

BHXH tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan Công an làm việc với các đơn vị có dấu hiệu chậm đóng BHXH kéo dài. Ảnh: CSCC

* UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 14377/UBND-CN ngày 30/10/2026 yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời, cải tạo công trình điện thuộc các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Công trường đầu tuyến Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh tư liệu: Nguyễn Toàn