Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11

* Hôm nay (4/11), Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Các ĐBQH đoàn Nghệ An đề xuất nhiều ý kiến góp ý tại phiên thảo luận tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành thảo luận. Ảnh: Việt Anh

* Tập trung triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy tại Hội nghị định kỳ tháng 10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, tổ chức vào sáng 4/11.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu 11 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2027, riêng những công trình có điều kiện thi công thuận lợi phải hoàn thành ngày 30/6/2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; xác định đúng nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 bảo đảm tiến độ, chất lượng, chính xác và thực chất.

Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 4/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và giải quyết các vướng mắc liên quan đến Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” và đề xuất thực hiện cấp bách Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kè biển phường Cửa Lò.

Hệ thống kè biển Cửa Lò do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 4/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến các dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Xuân Hướng

* Chiều 4/11, UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh (Sân bay Vinh).

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Với tác phẩm “Người bố không bao giờ đến muộn”, nhóm học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất sắc giành giải Đặc biệt tại Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026. Đây là một trong 17 giải thưởng mà đoàn Nghệ An đạt được và là địa phương có thành tích nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Ban tổ chức trao giải cho em Nguyễn Trần Phú Trọng (Trường THCS Thành Vinh 3) đại diện nhóm học sinh đạt giải đặc biệt với tác phẩm "Người bố không bao giờ đến muộn". Ảnh: BTC