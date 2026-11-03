Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11

* Ngày 3/11, theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật liên quan đến trưng mua, trưng dụng tài sản; sở hữu trí tuệ; đấu giá tài sản và điện lực. Các đại biểu đoàn Nghệ An đã trực tiếp tham gia ý kiến thảo luận về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu giá viên…

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

* Sáng 3/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, chương trình giám sát năm 2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 3/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Nam Đàn, Vạn An trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 3/11, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Công ty Cổ phần Eurowindow Holding nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án doanh nghiệp đang triển khai.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 3/11, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 và phương án quy hoạch Khu công nghiệp số 9 của tỉnh tại xã Đại Huệ, Kim Liên.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương làm việc tại Văn phòng Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Lê Hằng

* Chiều 3/11, UBND tỉnh làm việc với các sở ngành, đốc thúc sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ "Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An".

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc cùng các đơn vị nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 3/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo, đôn đốc tiến độ xử lý 84 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Ngày 3/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nga My.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao 120 triệu đồng làm nhà ở cho hộ gia đình ông Lữ Xuân Thi tại bản Canh xã Nga My. Ảnh: Đình Tỷ

* Sau đợt kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác, tập kết và kinh doanh khoáng sản của đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các bến cát ở Nghệ An đã và đang khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thiện hệ thống cân, camera giám sát và tổ chức lại lối ra vào.

Camera bao quát bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm. Ảnh chụp ngày 29/10. Ảnh: Thành Duy

* Từ mức phí dịch vụ 3.000 đồng/m²/tháng, chủ đầu tư chung cư Vicentra thông báo tăng lên gấp đôi. Không chỉ phản đối cách thức tăng phí khi chưa có sự đồng thuận, nhiều cư dân còn đặt câu hỏi về tính minh bạch, khi mà suốt 16 năm chưa từng tổ chức hội nghị chung cư.

Nằm ở trung tâm, chung cư Vicentra được hưởng hệ thống chiếu sáng đô thị. Chung cư cũng không cần lắp đặt điện đường, không có hệ thống cây xanh. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 3/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường ven biển Nghệ An, đoạn qua xã Quỳnh Phú. Xe container va chạm với hai người đi bộ tập thể dục, một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến đường ven biển Nghệ An. Ảnh: H.L