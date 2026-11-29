*Ngày 29/11, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

*Sau thời gian chờ đợi, UBND tỉnh Nghệ An đã có phương án chi trả tiền lương đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP và các hợp đồng được ký trước đây.

Theo đó, lao động hợp đồng mới được chi trả 100% mức lương bậc 1; người lao động do UBND cấp huyện (cũ) và Tổ chức SOS Việt Nam ký hợp đồng được giữ nguyên mức lương hiện hưởng, đồng thời có cơ chế bảo đảm mức chi trả tối thiểu.

Năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.200 giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 235. Ảnh: Mỹ Hà

*Từ kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu bảo đảm từ ngày 1/3/2027, 100% người thực hiện công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Trụ sở Bộ Tư pháp. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp

*Với lợi thế về diện tích rừng và nguồn nguyên liệu dồi dào, Nghệ An có nhiều điều kiện để phát triển chế biến gỗ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn sản phẩm vẫn ở dạng sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao, công nghệ tại nhiều cơ sở còn hạn chế.

Nghệ An là tỉnh có tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu keo. Ảnh: Văn Trường

*Công ty CP Mía đường Sông Con vừa triển khai vụ ép mới 2026-2027 với nhiều tín hiệu tích cực khi cây mía sinh trưởng tốt, năng suất nâng cao, bình quân trên 60 tấn/ha. Đây là vụ ép được kỳ vọng nhiều, dù cạnh tranh về cây trồng cùng giá cả thị trường chưa được cải thiện.

Công ty tăng cường áp dụng máy móc, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch mía. Ảnh: Nguyên Châu

*Từ tháng 5 đến tháng 9/2027, Vand Magazine (Canada) phối hợp với CSO Gallery (Hội An, Đà Nẵng) tổ chức chuỗi triển lãm giới thiệu Truyện Kiều tại bang British Columbia. Đây là cơ hội để bộ sưu tập Truyện Kiều của doanh nhân, nhà sưu tầm Trần Hữu Tài đến với đông đảo công chúng quốc tế, góp phần quảng bá những giá trị di sản của Đại thi hào Nguyễn Du.

Một số ấn bản Truyện Kiều dự kiến được đưa sang trưng bày tại Canada từ tháng 5 đến tháng 9-2027. Ảnh: Lê Trang