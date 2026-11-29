Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/11
Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Nghệ An thống nhất phương án chi trả lương cho giáo viên hợp đồng; Chuẩn hóa đội ngũ làm công tác hộ tịch, đáp ứng yêu cầu từ ngày 1/3/2027... là những thông tin nổi bật trong ngày.
*Ngày 29/11, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
*Sau thời gian chờ đợi, UBND tỉnh Nghệ An đã có phương án chi trả tiền lương đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP và các hợp đồng được ký trước đây.
Theo đó, lao động hợp đồng mới được chi trả 100% mức lương bậc 1; người lao động do UBND cấp huyện (cũ) và Tổ chức SOS Việt Nam ký hợp đồng được giữ nguyên mức lương hiện hưởng, đồng thời có cơ chế bảo đảm mức chi trả tối thiểu.
*Từ kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu bảo đảm từ ngày 1/3/2027, 100% người thực hiện công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.
*Với lợi thế về diện tích rừng và nguồn nguyên liệu dồi dào, Nghệ An có nhiều điều kiện để phát triển chế biến gỗ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn sản phẩm vẫn ở dạng sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao, công nghệ tại nhiều cơ sở còn hạn chế.
*Công ty CP Mía đường Sông Con vừa triển khai vụ ép mới 2026-2027 với nhiều tín hiệu tích cực khi cây mía sinh trưởng tốt, năng suất nâng cao, bình quân trên 60 tấn/ha. Đây là vụ ép được kỳ vọng nhiều, dù cạnh tranh về cây trồng cùng giá cả thị trường chưa được cải thiện.
*Từ tháng 5 đến tháng 9/2027, Vand Magazine (Canada) phối hợp với CSO Gallery (Hội An, Đà Nẵng) tổ chức chuỗi triển lãm giới thiệu Truyện Kiều tại bang British Columbia. Đây là cơ hội để bộ sưu tập Truyện Kiều của doanh nhân, nhà sưu tầm Trần Hữu Tài đến với đông đảo công chúng quốc tế, góp phần quảng bá những giá trị di sản của Đại thi hào Nguyễn Du.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-29-11-10356898.html