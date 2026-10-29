Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/10

* Sáng 29/10, theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành toàn bộ thời gian để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Viết Chung

- Đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nêu hai nhóm vấn đề cần được nghiên cứu, hoàn thiện, liên quan đến xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đất đai và chính sách đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

- Góp ý dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Trần Đức Thuận - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị đổi mới cách lựa chọn doanh nghiệp được hỗ trợ, cụ thể hóa chính sách cho vùng khó khăn và bảo đảm tính liên tục của cơ chế hỗ trợ vốn.

Đại biểu Trần Đức Thuận - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Việt Anh

* Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức hội nghị trao đổi, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham quan, kiểm tra trung tâm thông tin, tài liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 996/KH-UBND ngày 27/10/2026 triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Con Cuông hướng dẫn người dân vay vốn chính sách. Ảnh: Thu Huyền

* Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, đáng chú ý là quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ và cơ sở kinh doanh thực phẩm phải cung cấp hồ sơ truy xuất nguồn gốc trong vòng 24 giờ khi được yêu cầu.

Một tiết học của các em học sinh mầm non trên địa bàn phường Quỳnh Mai. Ảnh tư liệu: M.H

* Sau nhiều năm chậm triển khai, dự án Khu thể thao và Đô thị sinh thái phức hợp của Công ty CP Golf biển Cửa Lò tại phường Vinh Phú đã được Thanh tra tỉnh Nghệ An chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các bên liên quan.

Khu đất quy hoạch thực hiện dự án Khu thể thao và đô thị sinh thái phức hợp của Công ty CP Golf biển Cửa Lò tiếp giáp đường Hoàng Phan Thái, phường Vinh Phú. Ảnh: Nhật Lân

* Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An vừa phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á (AAF) và UBND xã Quỳnh Lưu tổ chức chương trình truyền thông, vận động bảo vệ gấu trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026.

* Sau gần 5 tháng vận hành, Cổng cơ sở dữ liệungành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã tập hợp hàng nghìn mục thông tin.

Một tour trải nghiệm VR360° được giới thiệu trên Cổng cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An.