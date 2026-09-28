Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

* Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

* Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hương

* Sau 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết tâm hơn nữa trong quý IV để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,5 - 11,5% trong năm nay.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: T.L

* Sáng 27/9, tại Trường Tiểu học Hương Tiến, xã Sơn Lâm, Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với các bệnh viện, đơn vị y tế tổ chức Chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026”, khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần 230 học sinh.

Các y, bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho các em học sinh.

* Từ ngày 28/9/2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực; tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ và giấy tờ tích hợp có giá trị như giấy tờ trực tiếp.

* Sau những đợt mưa kéo dài gây thiệt hại cho nhiều diện tích rau màu ở vùng chuyên canh Quỳnh Mai, Quỳnh Anh, nông dân đang khẩn trương đưa đồng ruộng trở lại sản xuất.

Sau đợt mưa kéo dài, hiện, giá hành lá đã tăng gấp 5-6 lần so với trước đó. Ảnh: T.P