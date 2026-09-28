Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9
Thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội; Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026; Phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí thường trực Tỉnh ủy.
* Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.
* Sau 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết tâm hơn nữa trong quý IV để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,5 - 11,5% trong năm nay.
* Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.
* Sáng 27/9, tại Trường Tiểu học Hương Tiến, xã Sơn Lâm, Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với các bệnh viện, đơn vị y tế tổ chức Chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An năm 2026”, khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần 230 học sinh.
* Từ ngày 28/9/2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực; tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ và giấy tờ tích hợp có giá trị như giấy tờ trực tiếp.
* Sau những đợt mưa kéo dài gây thiệt hại cho nhiều diện tích rau màu ở vùng chuyên canh Quỳnh Mai, Quỳnh Anh, nông dân đang khẩn trương đưa đồng ruộng trở lại sản xuất.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-28-9-10352347.html