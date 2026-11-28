* Sáng 28/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm”.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Nghệ An trao quà cho 20 công nhân. Ảnh: Đức An

* Sáng 28/11, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn StaBOO (Thụy Sĩ) về tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội hợp tác tại Nghệ An. Theo kế hoạch, Tập đoàn StaBOO (Thụy Sĩ) dự kiến đầu tư khoảng 400 triệu Euro tại Nghệ An để xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ tre, gắn với phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị gia tăng cho cây tre.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

* Thực hiện Thông báo số 1065/TB-BTC ngày 23/11/2026 của Bộ Tài chính về công khai kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tại Công văn số 15909/UBND-KT ngày 26/11/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trụ sở UBND huyện Đô Lương được điều chuyển làm Cơ quan Đảng, chính quyền xã Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Hải

* Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác lập hành lang kinh tế ven biển là một trong 5 trục phát triển chủ lực của Nghệ An. Định hướng này đang được cụ thể hóa bằng các dự án công nghiệp, cảng biển, logistics và năng lượng, mở rộng không gian sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Phối cảnh Khu hậu phương cảng trong đất liền thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Hải Lộc thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: CSCC

* Bản du lịch cộng đồng Hoa Tiến (xã Châu Tiến) vừa được đưa vào danh sách bình chọn 35 điểm du lịch nông thôn tốt nhất Việt Nam.

Du khách đến với chợ phiên “Mường Chiêng Ngam”. Ảnh: CSCC

* Vạch kẻ đường tại nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An đã bị mờ, thậm chí có nơi gần như không còn nhận diện được. Tình trạng này khiến người điều khiển phương tiện gặp khó khăn khi xác định làn đường, vị trí dừng xe, nhất là tại các nút giao có đèn tín hiệu, trong bối cảnh camera giám sát giao thông ngày càng được tăng cường.

Tại nút giao ngã 6 ở xóm Yên Sơn 1, xã Đô Lương trên tuyến Quốc lộ 7A, vạch kẻ đường qua đèn tín hiệu bị mất dấu hoàn toàn. Ảnh: Hải An