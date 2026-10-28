Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/10

*Ngày 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Viết Chung

* Chiều 28/10, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị về tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu Ban chỉ huy, Hải đoàn Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: Đức An

* Năm 2026, Nghệ An dự kiến hỗ trợ tối thiểu 216.660 cây phân tán, tương ứng 216,66 ha quy đổi, với tổng kinh phí 3,25 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

Cán bộ và lực lượng chức năng trên địa bàn xã Nhôn Mai tham gia trồng cây cùng người dân. Ảnh tư liệu: CSCC

* Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đang được điều chỉnh giảm, mở ra kỳ vọng khơi thông dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh và kích thích thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, thực tế tại Nghệ An cho thấy, không ít doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân vẫn đang chịu áp lực từ các khoản vay cũ chưa được giảm lãi suất.

Hướng dẫn cho khách hàng giao dịch thuận tiện tại Agribank Tây Nghệ. Ảnh: Trân Châu

* Sau gần 4 thập kỷ chờ đợi, các hộ dân từng là công nhân Xí nghiệp Gạch ngói Trung Đô Nam Giang, xã Kim Liên, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Kết quả mở ra hướng tháo gỡ vướng mắc kéo dài tại các khu tập thể cũ trên địa bàn tỉnh.

Bà Hoàng Thị Ngân (trái) vui mừng chia sẻ về tấm "sổ đỏ" vừa được cấp cho căn nhà trong khu tập thể cũ ở vùng Trung Đô, Nam Giang, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* Sau khi được gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng, Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải vẫn chưa hoàn thành, đưa dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải tại Cửa Lò vào hoạt động theo quy hoạch được phê duyệt. UBND tỉnh Nghệ An quyết định thu hồi toàn bộ 9.005,4 m² đất đã cho doanh nghiệp thuê.

Sau khi được gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng, Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải vẫn chưa hoàn thành, đưa dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải vào hoạt động. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Sau các đợt bão lũ dồn dập, khoảng 750.000 mét khối đất đá bồi lấp đã "xóa sổ" hoàn toàn lòng hồ thủy lợi Kèm Ải, xã Tri Lễ khiến hàng trăm hộ dân sống trong bất an.

Đập thủy lợi Kèm Ải cấp nước cho 220ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Tri Lễ. Ảnh: Thành Cường

*Chiều 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn “Lắng nghe để thấu cảm - Kết nối để an toàn”, với hơn 1.200 học sinh tham gia trực tiếp.

Khách mời tham gia trả lời , tư vấn cho học sinh. Ảnh: Thu Hiền