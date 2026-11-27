* Sáng 27/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi giá trị dược liệu Nghệ An”.

Các đại biểu tham quan các gian hàng dược liệu được trưng bày, giới thiệu tại Hội thảo. Ảnh: T.P

* Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), cùng một số nội dung trọng tâm trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyển đổi số năm 2026 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo các cấp.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập. Ảnh: Quang An

* UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ chức Fauna & Flora International (FFI) nhằm đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi định hướng chiến lược trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An và FFI ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững. Ảnh: TL

* Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn về tận dụng quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia.

* Nghệ An và Carlsberg Việt Nam thống nhất tiếp tục hợp tác triển khai các hoạt động vì cộng đồng năm 2027.

Nghệ An và Carlsberg Việt Nam thống nhất tiếp tục hợp tác triển khai các hoạt động vì cộng đồng năm 2027. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An phê duyệt bổ sung 22 dự án đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng điện thuộc điện lực Nghệ An. Ảnh tư liệu

* UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 5026/QĐ-UBND ngày 25/11/2026 về việc thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá hiệu quả trước khi thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê, mua sắm theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2026.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Trần Lịch

* Trong hai ngày 5 và 6/12/2026, chương trình “Trái tim cho em” sẽ tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.