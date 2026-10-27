Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/10

* Ngày 27/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và cơ chế thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Viết Chung

* Sáng 27/10, Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 gắn với diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026.

Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tham dự lễ khai mạc tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Duy Đông

* Chiều 27/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 tổ chức thực binh xử lý tình huống: “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tặng quà cho các lực lượng tham gia thực binh A2. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 27/10, tại Hội nghị trực tuyến của Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Nghệ An đề nghị không đưa vào điều chỉnh quy hoạch một số khu vực khoáng sản mới chưa rõ triển vọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định nhu cầu nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, không lấy số biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng.

Việc xác định nhu cầu nhân lực phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, không dựa trên số người hiện có. Ảnh: Thạch Thảo

* Chiều 27/10, tại Trường THPT Lê Viết Thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.

Chương trình văn nghệ của học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật biểu diễn tại diễn đàn. Ảnh: Mỹ Hà

* Hàng nghìn căn nhà ở xã hội tại Nghệ An đang được xây dựng, mở bán và chuẩn bị bàn giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu và khả năng chi trả của người dân còn khác nhau, việc khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê và bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở của các đối tượng thụ hưởng vẫn là những vấn đề cần quan tâm.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Bắc Nghi Kim đang được mở bán. Ảnh CSCC