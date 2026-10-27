Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/10
Quốc hội thảo luận nhiều nội dung về pháp luật hình sự và thu hồi tài sản; Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026; Diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Ngày 27/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và cơ chế thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.
* Sáng 27/10, Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 gắn với diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026.
* Chiều 27/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 tổ chức thực binh xử lý tình huống: “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ năm 2026.
* Chiều 27/10, tại Hội nghị trực tuyến của Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Nghệ An đề nghị không đưa vào điều chỉnh quy hoạch một số khu vực khoáng sản mới chưa rõ triển vọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và an ninh trật tự.
* Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định nhu cầu nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, không lấy số biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng.
* Chiều 27/10, tại Trường THPT Lê Viết Thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.
* Hàng nghìn căn nhà ở xã hội tại Nghệ An đang được xây dựng, mở bán và chuẩn bị bàn giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu và khả năng chi trả của người dân còn khác nhau, việc khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê và bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở của các đối tượng thụ hưởng vẫn là những vấn đề cần quan tâm.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-27-10-10354504.html