* Sáng 26/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

* Sáng 26/11, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang và Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026; triển khai chương trình, kế hoạch năm 2027.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2027 với Ban Tuyên giáo 5 tỉnh, thành ủy. Ảnh: Hữu Song

* Sáng 26/11, các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri đồng bào vùng biên giới xã Tiền Phong, sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tại xã Tiền Phong.

* Chiều 26/11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi hành án hành chính cho UBND các cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong cả nước. Điểm cầu trung tâm tỉnh Nghệ An cùng với 19 điểm cầu khu vực trong toàn tỉnh được kết nối.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Hơn 20 năm gắn bó với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Diễn Phong, ông Quế Văn Duyên không chỉ tổ chức sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản mà còn bền bỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân trên đồng ruộng. Từ những vùng đất sản xuất nhỏ lẻ, ông từng bước xây dựng các vùng cây trồng hàng hóa, đưa nông dân đến gần hơn với doanh nghiệp và kinh tế thị trường.

Ông Quế Văn Duyên (áo sọc), Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Diễn Phong kiểm tra chất lượng ớt sau thu hoạch. Ảnh: NVCC

* Sau đợt sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, hơn 1.000 cán bộ quản lý giáo dục ở Nghệ An đã chuyển xuống làm giáo viên để đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy. Dù đã tự nguyện chia sẻ, đồng hành với chủ trương chung, đến nay, nhiều người vẫn mong mỏi được giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154.

Tiết học của các em học sinh Trường Tiểu học Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà