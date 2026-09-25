Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

* Sáng 25/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Châu Khê trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

- Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Châu Khê.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 25/9, tại phường Trường Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ. Đồng chí Hồ Phúc Hải được công nhận giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

* UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai kịp thời chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm nhân làm thủ tục trước khi rời trại. Ảnh tư liệu: Quang Vinh

* Thời tiết diễn biến cực đoan, khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác dự báo khí tượng thủy văn. Tại Nghệ An, việc hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, ứng dụng các mô hình số, dữ liệu vệ tinh, radar và hệ thống đo mưa tự động đang từng bước nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, góp phần giúp chính quyền và người dân chủ động ứng phó với thiên tai.

Trận mưa lớn trên 100 mm gây ngập đường Lê Nin, phường Vinh Phú ngày 20/8/2026. Ảnh: Quang An

* Không đặt bánh sẵn, người dân tự góp nếp, góp đỗ, góp thịt, góp lá, góp công sức để gói, nấu bánh chưng tặng trẻ em dịp Trung thu. Một cách đón Trung thu tưởng đã xa đang trở về trong đời sống hôm nay, mang theo sự chăm lo cho con trẻ và một lý do để người làng ngồi lại gần nhau hơn.

Người dân xóm Phúc Lộc, xã An Châu chung tay gói bánh chưng làm quà cho trẻ em trong xóm. Ảnh: T.P

* Từ các cơ sở bảo trợ đến bệnh viện, nhiều hoạt động Trung thu đang được tổ chức để trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và bệnh nhi điều trị dài ngày được hòa mình vào ngày hội tuổi thơ.

Các em nhỏ vui Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

* Đang trên đường di chuyển qua vòng xuyến Hải Quan (TP Vinh), một người phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị sét đánh trúng, ngã gục xuống lòng đường. Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở tay và chấn thương vùng đầu.

Khoảnh khắc người phụ nữ gặp nạn. Ảnh độc giả cung cấp