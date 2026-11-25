* Ngày 25/11, các đại biểu Quốc hội: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương;Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh, xã Kim Liên sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 25/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết và xét nghiệm ma túy trong toàn dân. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại diện các sở, ngành, UBMTTQ tỉnh, phường xã, cơ quan, đơn vị, trường học cam kết thể hiện quyết tâm thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: An Duyên

* Chiều 25/11, đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về một số dự thảo nghị quyết, quyết định liên quan đến chính sách phát triển cụm công nghiệp và công tác quản lý giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số tổ chức Diễn đàn “Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia”.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An Ảnh: TL

* Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đánh giá kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quảng bá hình ảnh địa phương gắn với hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu hợp tác quốc tế.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Võ Đức An