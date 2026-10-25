Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/10

* Chiều 25/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng duyệt thực binh phương án xử lý tình huống “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ”.

Trấn áp tội phạm, đánh bắt khủng bố. Ảnh: Thành Cường

* Bộ GD-ĐT đề xuất điều chỉnh đối tượng và mức điểm ưu tiên đối với một số nhóm học sinh trong tuyển sinh vào lớp 10, đồng thời giới hạn tổng điểm khuyến khích không quá 1.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải

* Từ ngày 24/10, các hoạt động bán hàng, kinh doanh xe điện trẻ em và tổ chức trò chơi tự phát sẽ không được phép tại Quảng trường Bình Minh và khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, phường Cửa Lò.

Phố biển Cửa Lò. Ảnh: Q.A

*Liên đoàn Karate Nghệ An tổ chức Giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XIV tranh cúp SUZUCHO năm 2026. Giải đấu năm nay quy tụ 523 vận động viên xuất sắc đến từ 23 Võ đường, Câu lạc bộ Suzucho Karate-Do trong và ngoài tỉnh, thi đấu ở 7 nhóm tuổi, tranh tài tại 175 bộ huy chương ở hai nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng).

Các VĐV thể hiện đòn đánh đẹp mắt nội dung Kumite (đối kháng) tại giải. Ảnh: Hải Hưng

* Võ sĩ Lại Thế Toàn mới đây đã xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Võ cổ truyền thế giới năm 2026 tổ chức tại Italia. Thành tích tại đấu trường thế giới không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của Lại Thế Toàn trên con đường thể thao thành tích cao, mà còn góp phần khẳng định sự trưởng thành của các võ sĩ Võ cổ truyền Nghệ An, hướng tới Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Võ sĩ Lại Thế Toàn xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Võ cổ truyền thế giới năm 2026 tổ chức tại thành phố Cervia, tỉnh Ravenna, vùng Emilia-Romagna, Italia. Ảnh: Nhân vật cung cấp