Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc thống nhất phương án tuần tra liên hợp; Sông Lam Nghệ An quyết giành trọn 3 điểm trước Ninh Bình... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng.
* Sáng 24/11, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc tiến hành hội đàm, thống nhất phương án tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
* Thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của Bộ Tài chính, Nghệ An đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, xử lý các trường hợp không còn hoạt động nhưng chưa cập nhật tình trạng pháp lý.
* Chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, Chi cục Hải quan khu vực XI triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ngay từ khu vực biên giới đến vùng biển dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
* Sau trận hòa trước Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An trở về sân Vinh tiếp đón Ninh Bình ở vòng 9 V.League 2026/27. Với sự trở lại của nhiều trụ cột cùng lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.
* Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập, trộm 29 chỉ vàng và 100 triệu đồng tại một nhà dân trên địa bàn xã Hùng Chân.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-24-11-10356525.html