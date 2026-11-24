* Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm về văn hóa Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.vn

* Sáng 24/11, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc tiến hành hội đàm, thống nhất phương án tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại diện hai đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Nam

* Thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của Bộ Tài chính, Nghệ An đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, xử lý các trường hợp không còn hoạt động nhưng chưa cập nhật tình trạng pháp lý.

Đăng ký hộ kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

* Chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, Chi cục Hải quan khu vực XI triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ngay từ khu vực biên giới đến vùng biển dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sử dụng máy soi hành lý để kiểm tra, phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời ngăn chặn hành vi cất giấu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Ảnh: Tùng Linh

* Sau trận hòa trước Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An trở về sân Vinh tiếp đón Ninh Bình ở vòng 9 V.League 2026/27. Với sự trở lại của nhiều trụ cột cùng lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Onoja sẽ trở lại ở tuyến giữa SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

* Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập, trộm 29 chỉ vàng và 100 triệu đồng tại một nhà dân trên địa bàn xã Hùng Chân.

Đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV