Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/10

*Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, ngày 24/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại tổ về các dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Góp ý các dự án luật về đầu tư, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ thẩm quyền, tiêu chí lựa chọn đối tượng thụ hưởng, cơ chế thu hồi ưu đãi và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp thảo luận tại tổ. Ảnh: Việt Anh

*Ngày 24/10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác khảo sát hoạt động tại một số khu công nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức đảng trên địa bàn; làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình kinh tế - xã hội.

Quang cảnh cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 13970/UBND-CN về việc triển khai kết luận tại phiên họp lần thứ tám Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn phường Thành Vinh. Ảnh tư liệu

* Các xã miền Tây Nghệ An đang khai thác lợi thế bản địa để phát triển kinh tế. Từ bảo tồn nguồn gen, tổ chức sản xuất hàng hóa đến kết nối du lịch, đổi mới quảng bá và tiêu thụ, các địa phương từng bước nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường, tạo sinh kế cho người dân.

Các nhà sáng tạo nội dung TikTok ở xã Tương Dương tham gia quảng bá đặc sản Cà ngọt Khe Ngậu. Ảnh: Thành Chung

* Nghệ An là một trong những địa phương có lượng người đi xuất khẩu lao động lớn nhất cả nước. Sau nhiều năm xa quê, nhiều người trở về với mong muốn ổn định cuộc sống nhưng gặp khó khi tìm việc. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp vẫn còn lớn, đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối cung - cầu lao động.

Công nhân làm việc tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Q.A