Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/10

* Ngày làm việc thứ 7, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tham gia thảo luận tổ về nhiều dự án luật liên quan đến ngân sách Nhà nước, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đấu thầu và trưng mua, trưng dụng tài sản.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp thảo luận tại tổ. Ảnh: Việt Anh

* Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10. Ảnh minh họa: Chu Thanh Vân/TTXVN

* Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm". Ảnh: Đình Tuyên

* Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 ký kết quy chế phối hợp công tác.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 ký kết quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

* Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức hội thảo góp ý dự thảo quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản.

Đại biểu tham gia góp ý đối với các dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thủy sản. Ảnh: Thúy Vinh

* Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

* Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo theo Kế hoạch giám sát về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và tổ chức bán trú, nội trú.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 23/10, UBND xã Nam Đàn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Nhiều phương tiện, máy móc được huy động để thực hiện cưỡng chế. Ảnh: Đ.C

* Trong các ngày 23, 25 và 27/10, một số đoạn đường 72m, Lê Nin và Hoàng Phan Thái (phường Vinh Phú) sẽ cấm các phương tiện lưu thông trong khung giờ từ 12h45 đến 17h để phục vụ diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.

Tuyến đường 72m (Đường tỉnh 535B), đoạn từ nút giao đường 72m với các đường Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập (vòng xuyến Quán Bàu) đến nút giao giữa đường 72m với đường Trương Văn Lĩnh, là 1 trong 3 tuyến đường bị cấm. Ảnh tư liệu