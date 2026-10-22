Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10

* Ngày 22/10, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tỉnh Nghệ An tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy lợi thế cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra hoạt động của trường nội trú liên cấp vùng biên tại Nghệ An.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

* Tại phiên thảo luận tổ ngày 22/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ quy định về sử dụng đất, bồi thường, định giá đất, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản, nhằm bảo đảm quyền lợi người dân, nâng cao tính khả thi và thống nhất của pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc tại hội trường. Ảnh: Viết Chung

* Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 22/10, diễn ra Lễ phát động "Toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt; vệ sinh môi trường và chỉnh trang thôn, xóm năm 2026” trên địa bàn Nghệ An.

Gần 500 cán bộ, công nhân công ty và nhân dân tập trung nạo vét kênh chính Trạm bơm 17, đoạn chảy qua xóm Kẻ Gai, xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thúy Vinh

* Ngày 22/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ đến Nghệ An. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu trực tuyến về định hướng hợp tác về khoa học, giáo dục, văn hóa và phát triển bền vững tại Việt Nam. Ảnh: P.V

* Chiều 22/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

* Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hương

* Sáng 22/10, UBND xã Nam Đàn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đợt 2 đối với 8 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Nhiều phương tiện máy móc được huy động để thực hiện cưỡng chế. Ảnh: T.T