Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc tại Nghệ An; Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ quy định các vấn đề liên quan đến đất đai, phát triển nhà và bất động sản; UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế, kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ; Cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân tại Nam Đàn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Ngày 22/10, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tỉnh Nghệ An tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy lợi thế cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra hoạt động của trường nội trú liên cấp vùng biên tại Nghệ An.
* Tại phiên thảo luận tổ ngày 22/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ quy định về sử dụng đất, bồi thường, định giá đất, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản, nhằm bảo đảm quyền lợi người dân, nâng cao tính khả thi và thống nhất của pháp luật.
* Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.
* Sáng 22/10, diễn ra Lễ phát động "Toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt; vệ sinh môi trường và chỉnh trang thôn, xóm năm 2026” trên địa bàn Nghệ An.
* Ngày 22/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ đến Nghệ An. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
* Chiều 22/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay.
* Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.
* Sáng 22/10, UBND xã Nam Đàn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đợt 2 đối với 8 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-22-10-10354127.html