* Chiều 21/11, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, với khối lượng công việc lớn và nhiều quyết sách quan trọng. Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn; cùng các đại biểu trong đoàn.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng và tiến hành bế mạc. Ảnh: Viết Chung

* Sáng 21/11, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị khoa học “Nâng cao năng lực cấp cứu và điều trị đột quỵ tại tỉnh Nghệ An”. Tới dự có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng các chuyên gia đầu ngành về đột quỵ, cùng đông đảo cán bộ y tế các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Duyên

* Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An tổ chức phiên chính thức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thành Cường

* UBND tỉnh ban hành Công văn số 15576/UBND-NC ngày 20/11/2026 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về an ninh hàng không, tăng cường phòng ngừa, xử lý thiết bị bay không người lái và tạo thuận lợi cho hàng không.

Lực lượng chức năng giám sát quá trình thực hiện các chuyến bay tại sân bay Vinh. Ảnh tư liệu: Q.A

* Những ngày gần đây, số bệnh nhân mắc cúm mùa đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An tăng nhanh. Trước diễn biến này, ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, cần chủ động tiêm vắc-xin và thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bệnh nhân mắc cúm nhập viện tăng cao những ngày qua. Ảnh: T.H

*Từ ngày 18 - 24/11, Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh đặc biệt với sự kiện trưng bày Bảo vật Quốc gia – Hộp xá lị Phật (Tháp Nhạn) nghìn năm tuổi. Phật tử từ khắp nơi nối dài dòng người thành kính về chiêm bái, xúc động trước một di sản văn hóa – lịch sử quý giá của dân tộc.

Theo chương trình, từ ngày 18 - 24/11, hoạt động chiêm bái được bố trí trong 3 khung giờ hằng ngày: Buổi sáng từ 8 - 11 giờ; buổi chiều từ 14 -17 giờ 30 phút; buổi tối từ 19 - 21 giờ. Ảnh: Phan Linh