Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/10

* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương điều hành phiên thảo luận tổ.

Đại biểu Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

* Chiều 21/10, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị thông qua 24 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Chủ toạ điều hành và Thư ký Kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

* Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) tổ chức Hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển đổi mới sáng tạo gắn với phát triển du lịch tỉnh Nghệ An”.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Cường

* Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng tỉnh Nghệ An 25 bản đồ Việt Nam theo hệ thống đơn vị hành chính mới, góp phần phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề: Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

* Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An (SN 1993), trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, An có 7 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Đình An tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu